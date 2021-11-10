Шалунья: Тина Кароль ошеломила сеть растяжкой и смелой позой

Популярная певица Тина Кароль недавно презентовала клип на композицию "Скандал", а после решила выпускать фирменные колготки, приуроченные к выходу нового мини-альбома. Демонстрировать продукцию артистка решила лично и сделала это весьма эффектным образом.

Снимком в смелой позе звезда поделилась в Instagram .

Кадр сделан с весьма необычного ракурса: Тина позирует полулежа, поставив одну ногу на колено второй. Съемка проводилась снизу и через образовавшееся ногами артистки "окошко" видно ее лицо.

На Кароль - черное боди, полупрозрачные черные колготки с надписью "Скандал" и черные же туфли-лодочки на шпильке.

"Колготы "Скандал" стали бестселлером! На очереди новый дроп с не менее красивым словом. Что будет написано на колготах? Твой вариант?" - подписала дерзкое фото певица.

Еще пару кадров в этом откровенном луке звезда выложила в разделе сториз.

Тина Кароль показала свои колготки на откровенных кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль принялись гадать, что же за слово это будет, а также восторгаться красотой и растяжкой любимой артистки.