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Шалунья: Тина Кароль ошеломила сеть растяжкой и смелой позой

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 17:03
Шалунья: Тина Кароль ошеломила сеть растяжкой и смелой позой Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Популярная певица Тина Кароль недавно презентовала клип на композицию "Скандал", а после решила выпускать фирменные колготки, приуроченные к выходу нового мини-альбома. Демонстрировать продукцию артистка решила лично и сделала это весьма эффектным образом.

Снимком в смелой позе звезда поделилась в Instagram.

Кадр сделан с весьма необычного ракурса: Тина позирует полулежа, поставив одну ногу на колено второй. Съемка проводилась снизу и через образовавшееся ногами артистки "окошко" видно ее лицо.

На Кароль - черное боди, полупрозрачные черные колготки с надписью "Скандал" и черные же туфли-лодочки на шпильке.

Шалунья: Тина Кароль ошеломила сеть растяжкой и смелой позой

"Колготы "Скандал" стали бестселлером! На очереди новый дроп с не менее красивым словом. Что будет написано на колготах? Твой вариант?" - подписала дерзкое фото певица.

Еще пару кадров в этом откровенном луке звезда выложила в разделе сториз.

Шалунья: Тина Кароль ошеломила сеть растяжкой и смелой позойШалунья: Тина Кароль ошеломила сеть растяжкой и смелой позой

Тина Кароль показала свои колготки на откровенных кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль принялись гадать, что же за слово это будет, а также восторгаться красотой и растяжкой любимой артистки.

  • Двойной рай или secret paradise
  • Двойной рай?
  • Красиво
  • Какое фото Тина Григорьевна, шалим?
  • Ракурс топ
  • Фото вау
  • Какая шикарная
  • Вот это растяжка!
  • Красивые ножки
  • Горячо, тин
  • Холод?
  • На таких ногах они не могли не стать бестселлером
  • Может Дан?

Ранее Тина Кароль в эффеткном платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем.

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