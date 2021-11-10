Шалунья: Тина Кароль ошеломила сеть растяжкой и смелой позой
Популярная певица Тина Кароль недавно презентовала клип на композицию "Скандал", а после решила выпускать фирменные колготки, приуроченные к выходу нового мини-альбома. Демонстрировать продукцию артистка решила лично и сделала это весьма эффектным образом.
Снимком в смелой позе звезда поделилась в Instagram.
Кадр сделан с весьма необычного ракурса: Тина позирует полулежа, поставив одну ногу на колено второй. Съемка проводилась снизу и через образовавшееся ногами артистки "окошко" видно ее лицо.
На Кароль - черное боди, полупрозрачные черные колготки с надписью "Скандал" и черные же туфли-лодочки на шпильке.
"Колготы "Скандал" стали бестселлером! На очереди новый дроп с не менее красивым словом. Что будет написано на колготах? Твой вариант?" - подписала дерзкое фото певица.
Еще пару кадров в этом откровенном луке звезда выложила в разделе сториз.
Тина Кароль показала свои колготки на откровенных кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники Кароль принялись гадать, что же за слово это будет, а также восторгаться красотой и растяжкой любимой артистки.
- Двойной рай или secret paradise
- Двойной рай?
- Красиво
- Какое фото Тина Григорьевна, шалим?
- Ракурс топ
- Фото вау
- Какая шикарная
- Вот это растяжка!
- Красивые ножки
- Горячо, тин
- Холод?
- На таких ногах они не могли не стать бестселлером
- Может Дан?
Ранее Тина Кароль в эффеткном платье-смокинге за 5 300 грн сразила наповал грацией и стилем.