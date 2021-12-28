Шанс простить: Репяхова умилила семейной идиллией с Павликом после ссоры

Молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала кадры из трогательной семейной фотосессии с мужем и маленьким сыном Михаилом. Похоже, супруги окончательно помирились после громкой публичной ссоры из-за конфликта с бывшей женой артиста.

Звездная пара вместе с сыночком позировала на фоне праздничных новогодних декораций. При этом сами Екатерина и Виктор надели изысканные вечерние образы.

Так, блогер была в нежно-розовом атласном платье на бретелях, а певец в черных брюках и белой рубашке. Они нежно обнимают друг друга и счастливо улыбаются на камеру.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик растрогали семейной идиллией (instagram.com/repyahovakate)

"Счастье - это то, что не купишь за деньги. Любовь, взаимопонимание и вера близких в тебя. А ещё считаю, что никто не в состоянии сделать нас счастливыми, пока мы сами по себе несчастливы. Согласны?" - написала Репяхова.

Фолловеры поддержали ее и оставили много умиленных комментариев.

Да, Катюша, Вы правы и вообще, Вы большая умничка!

Очень красивые и счастливые. Молодцы и не слушайте никого !!!

Гарна родина, щастя вам і достатку

Вы Чудесны. Вы прекрасны

Катюша, береги свое счастье, никому не позволяй разрушить его!!!

Супер мама, супер сыночка

Какой сладенький Мишутка

Чарівні

Катюша, какие красивые фотографии

Позднее девушка выложила еще одно фото в нарядном луке и поделилась, в чем для нее смысл Нового года.

Екатерина Репяхова простила мужа после громкой ссоры (instagram.com/repyahovakate)

"В этом смысл нового года — получить ещё один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть", - отметила Екатерина.

К слову, сейчас семейство вместе с сыном Мишей и мамой Кати уехали на запад Украины, где у Павлика запланированы концерты.