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Шарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красота

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Пятница 28 января 2022 13:32
Шарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красота Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)
Автор: RBC.UA

Шарлиз Терон – редкий гость на просторах Instagram, и уж тем более редко она публикует там фото из личного архива. В основном в блоге знаменитости можно найти кадры со съемок или модных рекламных кампаний.

Но на днях у звезды появился особенный повод показать миру маму: 27-го января женщина отпраздновала день рождения.

В честь этого особенного события Терон опубликовала несколько снимков с мамой, которую зовут Герда. И одно из фото привлекло особенно много внимания. Дело в том, что мама звезды предстала вместе с детьми своей оскароносной дочери: Джексоном и Августой. Снимков в ними крайне мало на странице Терон.

Шарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красотаШарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красотаШарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красотаШарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красотаШарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красотаШарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красота

Шарлиз с мамой и детьми (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела поделиться этими фото со всеми вами, потому что все, кто знают ее лично, прекрасно понимают, что это значит – греться в лучах ее солнца. Она являет собой настоящую жизнь. Она смеется громче, чем кто-либо, кого я встречала в жизни. А еще она отличная теннисистка/гольфистка/туристка и просто прекрасный собеседник", – написала Шарлиз.

Фанаты присоединились к поздравлениям, признав, что Герда действительно "лучшая" и "уникальная". "Я вижу, откуда у тебя твоя внешность", – также отметили они.

Напомним, ранее Мэттью Макконахи показал редкое фото с 90-летней мамой, чем просто покорил сеть.

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