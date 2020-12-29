На шестом месяце беременности: Джамала восхитила сеть яркими снимками 2020-го года

Джамала недавно провела со своим отцом и детьми незабываемой отдых в Египте. Красота природы и полный релакс, именно это нужно было певице в конце такого непростого для всех года.

Правда, по признанию Джамалы, в отличие от многих, этот год не был для нее плохим. Напротив, он стал годом множества достижений и побед, а еще - коллабораций. Но самое главное - это год, когда Джамала стала мамой во второй раз, она родила сына Селим-Гирая.

Джамала порадовала фото из архива (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Для этого поста певица даже выбрала снимки, на которых она носит Селимку под сердцем. Она призналась, что яркие фото с косичками отлично передают ее состояние, она на шестом месяце беременности и так и светится ожиданием своего личного чуда.

"Я в ожидании. Тогда ждала ребенка, а сейчас перезагрузки i новых музыкальных событий", - написала певица, добавив, что верит, что новый год станет годом множества концертов, музыки и здоровья.

"Самая потрясающая и очаровательная ", "Такая красивая, косички вам очень идут", "Джа, вы солнце, свет и вдохновение", - написали фолловеры певице под постом.

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