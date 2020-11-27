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Шикарная: Алена Шоптенко в откровенном топе позирует с новой прической

Новина українською → Пятница 27 ноября 2020 09:59
Шикарная: Алена Шоптенко в откровенном топе позирует с новой прической Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Алена Шоптенко позирует в новом образе

Алена Шоптенко - любительница удивлять! Звезда шоу "Танцы со звездами 2020", похоже, решилась на кардинальные изменения в жизни: сначала танцовщица заявила, что это был последний сезон танцев для нее. А потом хореограф поделилась снимком, который шокировал и порадовал ее фанатов одновременно: Алена сменила прическу.

Но, кажется, поклонники уже свыклись с новым образом своей любимицы. На днях Алена поделилась новым образом, который отлично подошел к ее прическе: танцовщица стоит на фоне огромного окна, видимо, зал для танцев, в стильном топе, который наполовину обнажает грудь, и смотрит куда-то вдаль.

"В предыдущем посте я сказала, что пора возвращать одну нашу с вами любимую традицию и сразу была рассекречена. Да, вы угадали, мы продолжаем танцевать дома и я рада, что вы ждали этого так же, как и я", - написала хореограф.

Фанаты назвали Алену просто шикарной и стали называть танец, который они хотели бы станцевать с Аленой.

Шикарная: Алена Шоптенко в откровенном топе позирует с новой прическойАлена Шоптенко: танцы - это навсегда (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Напомним, что ранее Алена Шоптенко показала один из самых трендовых луков осенне-зимнего сезона. Хореограф запостила снимок в куртке-оверсайз с капюшоном бежево-серого цвета. В тон к ней Алена выбрала сумку-кошелек. Высокие джинсы с разрезами, туфли с острым носком, звезда в очередной раз показала стильный стрит-стайл образ, который вдохновляет тщательно выбирать одежду, прежде чем выйдешь из квартиры!

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