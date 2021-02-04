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Шикарная: Эшли Грэм в белоснежном боди восхитила роскошной фигурой

Новина українською → США, Четверг 04 февраля 2021 18:23
Шикарная: Эшли Грэм в белоснежном боди восхитила роскошной фигурой Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм расскзала о своем новом достижении - модель стала лицом косметического бренда St.Tropez. 33-летняя знаменитость сообщила об этом с помощью поста, где поблагодарила за такую честь, ведь всегда любила эту марку. В новом кампейне Эшли предстала в черном облегающем фигуру платье, а также в белоснежном боди, которые сделали Грэм просто обворожительной. Дополнили лук натуральный макияж и легкий загар.

Шикарная: Эшли Грэм в белоснежном боди восхитила роскошной фигуройШикарная: Эшли Грэм в белоснежном боди восхитила роскошной фигуройШикарная: Эшли Грэм в белоснежном боди восхитила роскошной фигуройЭшли Грэм в новом кампейне (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли позирует в откровенном наряде, сидя в постели в позе лотоса. После она добавила снимки в купальнике. Золотистая кожа и свежий внешний вид девушки просто свели с ума поклонников. "Восхитительна", "Я уже так хочу попробовать это!", "Боже, ты просто прекрасна", "Красивая, необыкновенная. С чистой душой", "Ты просто потрясающая, шикарная, красивая, сногсшибательная дива, я имею в виду всю красоту женщины", "Ты светишься изнутри", - пишут фолловеры молодой мамы.

Напомним, не так давно Эшли вместе со своим любимым мужем отметили день рождения единственного пока что сына Айзека. Эшли в честь такого события записала видео о 12-ти инсайтах, которые подарило ей материнство.

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