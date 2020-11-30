Шикарная: Лилия Ребрик в ярко-красном костюме восхитила поклонников изысканной красотой

Ведущая поделилась фото с эфира

Лилия Ребрик не жалеет времени и сил, чтобы показывать фанатам кусочки своей жизни. Недавно она поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочурки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка". Потом Лилия в своем микроблоге показала, в чем ходит на пижама-пати с дочками. И вот дело дошло и до работы, ведь Лилия не только ведущая, но и актриса. Так что Ребрик успевает повеселиться и на съемочной площадке.

А еще у Лилии - исключительный вкус, она умеет выделиться элегантным нарядом. Так, ведущая показала фото со своего эфира, где она предстала перед зрителями в шикарном красном брючном костюме. К наряду ведущая подобрала туфли на каблуках, которые подходят по цвету к лонгсливу, а вот макияж Лилия сделала сдержанный.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Нежный мейк вам к лицу", "Шикарная", "Завжди така позитивна, ніжна, дивовижна красуня!", "Ліля,шикарно виглядаєте,червоний колір вам дуже личить!", - написала поклонники звезды.

Напомним, что недавно Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах. В домашнем костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.