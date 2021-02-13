Шикарная: Надя Дорофеева в боди телесного цвета покорила фанатов красотой (видео)

Певица и наставница в новом сезоне "Голосу країни" Надя Дорофеева в очередной раз покорила своих фанатов красотой.

Певица показала, как позирует для рекламной кампании в своем Instagram .

Дорофеева в боди телесного цвета и джинсах с высокой посадкой позирует перед камерой просто на полу, на белом ковре с длинным ворсом.

В качестве подписи Надя выбрала одно емкое слово: "Posing", - лаконично написала Дорофеева.

Надя выглядит расслабленной и счастливой, что сразу же подметили ее поклонники. Они поздравили ее с первым концертом и напомнили, что очень ждут новый альбом певицы.

Надя Дорофеева (видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Надю тут же "завалили" комплиментами и назвали самой прекрасной судьей в ее новом проекте.