Шикарная: Надя Дорофеева в боди телесного цвета покорила фанатов красотой (видео)
Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Певица и наставница в новом сезоне "Голосу країни" Надя Дорофеева в очередной раз покорила своих фанатов красотой.
Певица показала, как позирует для рекламной кампании в своем Instagram.
Дорофеева в боди телесного цвета и джинсах с высокой посадкой позирует перед камерой просто на полу, на белом ковре с длинным ворсом.
В качестве подписи Надя выбрала одно емкое слово: "Posing", - лаконично написала Дорофеева.
Надя выглядит расслабленной и счастливой, что сразу же подметили ее поклонники. Они поздравили ее с первым концертом и напомнили, что очень ждут новый альбом певицы.
Надя Дорофеева (видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Надю тут же "завалили" комплиментами и назвали самой прекрасной судьей в ее новом проекте.
- Я б сказала - суперпозінг
- Ви прекрасна і найчуттєвіша суддя "Голосу країни"
- DOROFEEVA вчера горела на первом сольном концерте!
- Позировать так красиво нельзя, аж глаза слепит