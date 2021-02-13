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Шикарная: Надя Дорофеева в боди телесного цвета покорила фанатов красотой (видео)

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 14:27
Шикарная: Надя Дорофеева в боди телесного цвета покорила фанатов красотой (видео) Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Певица и наставница в новом сезоне "Голосу країни" Надя Дорофеева в очередной раз покорила своих фанатов красотой.

Певица показала, как позирует для рекламной кампании в своем Instagram.

Дорофеева в боди телесного цвета и джинсах с высокой посадкой позирует перед камерой просто на полу, на белом ковре с длинным ворсом.

В качестве подписи Надя выбрала одно емкое слово: "Posing", - лаконично написала Дорофеева.

Надя выглядит расслабленной и счастливой, что сразу же подметили ее поклонники. Они поздравили ее с первым концертом и напомнили, что очень ждут новый альбом певицы.

Надя Дорофеева (видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Надю тут же "завалили" комплиментами и назвали самой прекрасной судьей в ее новом проекте.

  • Я б сказала - суперпозінг
  • Ви прекрасна і найчуттєвіша суддя "Голосу країни"
  • DOROFEEVA вчера горела на первом сольном концерте!
  • Позировать так красиво нельзя, аж глаза слепит

Напомним, что Надя Дорофеева показала, как нужно одеваться на яркую зимнюю прогулку: максимум цвета!

Также смотрите, как Надя с мужем Дантесом отдохнули на Бали: нереальная красота.

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