Шикарная: Настя Каменских демонстрирует обнаженные ноги в откровенном наряде

Украинская певица Настя Каменских добрую половину своих постов в соцсети посвящает тому, что учит фанатов жизненным премудростям. Спорт, режим дня и питания, у Насти есть советы на все случаи жизни.

На это раз Каменских показала снимки с шоу "Маска" на канале "Украина". Она стоит в изысканном платье с запахом, выставив обнаженную ногу. Певице сделали нежный макияж и непривычно уложили волосы, так что ее сложно узнать.

Певица пообещала, что зрителей ждет невероятное шоу (instagram.com/kamenskux/)

"Вы шикарная женщина", "Ждем шоу", "Вам идет этот наряд", - написали поклонники под постом певицы.

Недавно Каменских показала селфи с пиццей "в обнимку". Оказалось, ничто человеческое певице не чуждо, она спросила у поклонников "быть или не быть", есть калорийную еду или не есть. Обычно, по словам Каменских, она завтракает овсянкой и вообще ведет здоровый образ жизни. Поклонники дали добро, чтобы певица наконец поела.