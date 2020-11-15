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Шикарная до невозможности: Тина Кароль демонстрирует откровенное декольте в обтягивающем черном платье

Новина українською → Воскресенье 15 ноября 2020 17:17
Шикарная до невозможности: Тина Кароль демонстрирует откровенное декольте в обтягивающем черном платье Тина Кароль (instagram.com/tina_karol/)
Автор: Lite

Певица в вечернем наряде восхитила фанатов красотой

Тина Кароль - личность с множеством талантов. Певица успевает и блистать в голдруме на шоу "Танцы со звездами 2020", и вдохновлять украинских женщин идти за своей мечтой. Тому подтверждение: звезда украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда украинского издания посвятила женщинам Украины, меняющим мир здесь и сейчас.

А еще Тина - обладательница изысканного вкуса, все наряды, в которых звезда появляется на публике, выглядят безупречно, подчеркивая лучшие стороны ее фигуры. Например, выход в дизайнерском платье от David Koma фолловеры назвали одним из самых удачных.

Шикарное декольте, оголенные плечи, стройный силуэт: вечернее платье, снимки в котором Тина запостила в своем микроблоге, просто свели поклонников певицы с ума.

Шикарная до невозможности: Тина Кароль демонстрирует откровенное декольте в обтягивающем черном платьеШикарная до невозможности: Тина Кароль демонстрирует откровенное декольте в обтягивающем черном платьеШикарная до невозможности: Тина Кароль демонстрирует откровенное декольте в обтягивающем черном платьеТина Кароль - незаконная красота (фото: instagram.com/tina_karol/)

"Как по мне, самый шикарный образ за все эфиры", "Ну нереальная! Первое фото - взгляд в душу", "Незаконно красивая", "Безумно красивая, образ любимый", "До невозможности шикарный образ", - посыпались комплименты и восхищения на звезду.

Напомним, что недавно Юрий Горбунов решил удивить фанатов шоу "танцы со звездами 2020", показав, как они с Тиной Кароль выглядели... 14 лет назад!

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