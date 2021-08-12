Шикарная пара: Лилия Ребрик с мужем "выгуляли" стильные наряды на красной дорожке
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким вышли в свет и прошлись по красной дорожке в стильных нарядах. Звездная пара появилась на презентации нового сезона канала "Украина".
Эффектными фото с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Лилия появилась перед камерами в оригинальном белом платье с объемными оборками по всей длине наряда. Она дополнила аутфит бирюзовыми туфлями-лодочками на шпильке. Красиво уложенные волосы, нежный макияж и серьги-висюльки завершали эффектный лук.
Супруг ведущей был в черных брюках и белой рубашке.
Пара позировала в обнимку на красной дорожке и счастливо улыбалась.
"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!" - отметила Ребрик.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий позировали в обнимку на красной дорожке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
В комментариях звездной парочке оставили много теплых слов и комплиментов.
- Самые красивые и самые любимые
- Шикарная, талантливая пара.
- Вы прекрасные
- Яка ж ви красива та позитивна
- Лілічка, Ви чарівна, захоплююся Вами
- Ви чудові
- Дуже гарна пара
- Какая же вы невероятная пара!
- Лілія, ви прекрасна! Успіхів вам!
- Як чудово ось так безпечно спертися на чоловіче плече!
- Позитивчики
- Обожаю Вашу семью
- Очень красивая пара
Напомним, ранее Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в платье-вышиванке на крыше здания.