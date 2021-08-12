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Шикарная пара: Лилия Ребрик с мужем "выгуляли" стильные наряды на красной дорожке

Новина українською →
Киев, Четверг 12 августа 2021 13:31
Шикарная пара: Лилия Ребрик с мужем "выгуляли" стильные наряды на красной дорожке Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким вышли в свет и прошлись по красной дорожке в стильных нарядах. Звездная пара появилась на презентации нового сезона канала "Украина".

Эффектными фото с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Лилия появилась перед камерами в оригинальном белом платье с объемными оборками по всей длине наряда. Она дополнила аутфит бирюзовыми туфлями-лодочками на шпильке. Красиво уложенные волосы, нежный макияж и серьги-висюльки завершали эффектный лук.

Супруг ведущей был в черных брюках и белой рубашке.

Пара позировала в обнимку на красной дорожке и счастливо улыбалась.

"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!" - отметила Ребрик.

Шикарная пара: Лилия Ребрик с мужем &quot;выгуляли&quot; стильные наряды на красной дорожкеШикарная пара: Лилия Ребрик с мужем &quot;выгуляли&quot; стильные наряды на красной дорожке

Лилия Ребрик и Андрей Дикий позировали в обнимку на красной дорожке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях звездной парочке оставили много теплых слов и комплиментов.

  • Самые красивые и самые любимые
  • Шикарная, талантливая пара.
  • Вы прекрасные
  • Яка ж ви красива та позитивна
  • Лілічка, Ви чарівна, захоплююся Вами
  • Ви чудові
  • Дуже гарна пара
  • Какая же вы невероятная пара!
  • Лілія, ви прекрасна! Успіхів вам!
  • Як чудово ось так безпечно спертися на чоловіче плече!
  • Позитивчики
  • Обожаю Вашу семью
  • Очень красивая пара

Напомним, ранее Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в платье-вышиванке на крыше здания.

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Лилия Ребрик
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