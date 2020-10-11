Шикарная пластика! Потап на каблуках покорил сеть горячими танцами в стиле MARUV

Рэпер перевоплотился в свою эпатажную коллегу

Потап стал участником нового шоу "Маскарад", из-за которого разгорелся скандал между двумя украинскими телеканалами – "1+1" и "Украина". По правилам, звездам следовала подготовить веселую пародию, и рэперу досталось задание скопировать провокационную MARUV. Он подошел к подготовке основательно, а свои старания снял на камеру и разместил видео на странице в Instagram.

Для того, чтобы максимально вжиться в образ, Потапу пришлось надеть обувь на каблуке и освоить горячие танцы у зеркала.

"Чем хорош проект "Маскарад", тем что за 15 минут ты должен успеть сделать пародию на артиста .... Ну тут было непросто, но очень смешно. Мне досталась Марув, вот репа за кулисами...." - подписал он забавный ролик.

Поклонники оценили старания продюсера. Они отметили пластику рэпера и его чувство юмора.

Потап - это бомба, ракета

Пластика, честно, шикарная

Потап - это и талант, и юмор, и остроумие, и весь зал на лопатках! Браво!

Очень круто!

Вау супер!

Потап - супер талантище

Сексапильненько

Было офигенно смешно и харизматично

На сцене Потап чувствовал себя свободно и раскованно, а его образ заставил смеяться до слез Наталью Могилевскую, Влада Яму,Юрия Ткача и даже покорил саму MARUV танцем и образом под ее трек "Siren Song" – латексный черный плащ, латексная косинка и кожаные облегающие брюки, а также парик в виде каре.

Напомним, что ранее Потап рассекретил забавный случай в стрип-клубе с женой в Лас-Вегасе.