Шикарная: Светлана Лобода на кровати в обуви на каблуках покорила фанатов красотой

Певица Светлана Лобода покорила своих фолловеров стильными снимками на шикарной кровати: певица позирует прямо в обуви на каблуках и в изысканном вечернем платье.

Светлана запостила цветной и черно-белый вариант фото: наряд певицы отлично вписался в изысканный интерьер вокруг. На Лободе - только платье и украшения, небольшой клатч лежит рядом на кровати. Благодаря разрезу на платье хорошо видно длинные стройные ноги Светланы, она соблазнительно смотрит в сторону, как бы невзначай приоткрыв губы.

"Пятница. Вечер", - лаконично подписала снимки певица.

Поклонники отметили, что от певицы на этих снимках просто не отвести взгляда, а еще попросили поскорее представить свой новый, давно обещанный, хит:

Цветете, от вас веет и накрывает счастьем

Песня, Светлана Сергеевна, ну когда же

Вы - богиня

Так вами восхищаюсь

Шикарная!

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)