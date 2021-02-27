Шикарная: Светлана Лобода на кровати в обуви на каблуках покорила фанатов красотой
Певица Светлана Лобода покорила своих фолловеров стильными снимками на шикарной кровати: певица позирует прямо в обуви на каблуках и в изысканном вечернем платье.
Снимки Лобода запостила в своем Instagram.
Светлана запостила цветной и черно-белый вариант фото: наряд певицы отлично вписался в изысканный интерьер вокруг. На Лободе - только платье и украшения, небольшой клатч лежит рядом на кровати. Благодаря разрезу на платье хорошо видно длинные стройные ноги Светланы, она соблазнительно смотрит в сторону, как бы невзначай приоткрыв губы.
"Пятница. Вечер", - лаконично подписала снимки певица.
Поклонники отметили, что от певицы на этих снимках просто не отвести взгляда, а еще попросили поскорее представить свой новый, давно обещанный, хит:
- Цветете, от вас веет и накрывает счастьем
- Песня, Светлана Сергеевна, ну когда же
- Вы - богиня
- Так вами восхищаюсь
- Шикарная!
Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)
Напомним, новый мужчина Светланы Лободы засыпал их с ее малышками цветами: певица в восторге, спасибо, любимый!