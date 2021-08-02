Шикарная женщина: Настя Каменских сверкнула покатыми бедрами на яхте в Хорватии

Настя Каменских вырвалась в долгожданный отпуск вместе с мужем Потапом, который они проводят на море в Хорватии. Пара наслаждается солнцем, морем и обществом друг друга . Ну а артистка не упустила возможности похвастаться своими аппетитными формами в купальнике.

Эффектными фото с прогулки на яхте звезда поделилась в Instagram .

Настя позировала на борту яхты в эффектном бикини с расшитым пайетками верхом и плавками-стрингами. Волосы певицы распущены, а на лице нет ни капли косметики.

Она запечатлена боком к камере, демонстрируя таким образом тонкую талию, покатые бедра и упругие ягодицы.

"Ну, понеслась первая партия фоточек, у нас тут возник спор, какая фотка лучше! А вы что думаете? 1,2 или 3я?" - подписала кадры Каменских.

Настя Каменских засветила сочные формы в бикини на морской прогулке (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях артистке как оставляют восхищенные комплименты, так и критикуют из-за чрезмерного количества полуобнаженных фото в ленте.