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Шикарная женщина: Настя Каменских сверкнула покатыми бедрами на яхте в Хорватии

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Хорватия, Понедельник 02 августа 2021 12:07
Шикарная женщина: Настя Каменских сверкнула покатыми бедрами на яхте в Хорватии Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Настя Каменских вырвалась в долгожданный отпуск вместе с мужем Потапом, который они проводят на море в Хорватии. Пара наслаждается солнцем, морем и обществом друг друга. Ну а артистка не упустила возможности похвастаться своими аппетитными формами в купальнике.

Эффектными фото с прогулки на яхте звезда поделилась в Instagram.

Настя позировала на борту яхты в эффектном бикини с расшитым пайетками верхом и плавками-стрингами. Волосы певицы распущены, а на лице нет ни капли косметики.

Она запечатлена боком к камере, демонстрируя таким образом тонкую талию, покатые бедра и упругие ягодицы.

"Ну, понеслась первая партия фоточек, у нас тут возник спор, какая фотка лучше! А вы что думаете? 1,2 или 3я?" - подписала кадры Каменских.

Шикарная женщина: Настя Каменских сверкнула покатыми бедрами на яхте в ХорватииШикарная женщина: Настя Каменских сверкнула покатыми бедрами на яхте в ХорватииШикарная женщина: Настя Каменских сверкнула покатыми бедрами на яхте в Хорватии

Настя Каменских засветила сочные формы в бикини на морской прогулке (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях артистке как оставляют восхищенные комплименты, так и критикуют из-за чрезмерного количества полуобнаженных фото в ленте.

  • 1 более загадочная
  • А я думаю, пора вже дітей фото показувати, а не сраку свою!
  • Куда муж смотрит?!
  • Сногсшибательная
  • ОМГ БОЖЕСТВЕННАЯ
  • Красивая Настя
  • Шикарная женщина
  • На 2-м самая обаятельная женщина на свете
  • Странная ты стала. зачем эти фото, к чему?
  • По-моему у девушки проблемы! Постоянно обнаженные фото Вы спросили я ответила
  • Ухххх! Огонь! Настя, шикарно выглядите.Приятно посмотреть
  • Не понимаю, зачем это видеть всему миру, это лишь для мужа должно быть

Напомним, что ранее Потап сделал признание о распределении финансов в семье с Настей Каменских и рассказал, кто из них платит за отпуск.

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