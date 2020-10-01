В шикарной форме: модный Потап и Каменских в микротопе покорили стилем на отдыхе

Супруги предстали в стильных и эффектных образах

Потап и Настя Каменских прекрасно отдохнули в Турции – пара загорала, каталась на яхте, дегустировала местную кухню и проводила свободное время в свое удовольствие, набираясь сил и вдохновения для новых творческих свершений. Супруги с радостью делились фото из живописного курорта и "выгуливали" стильные наряды. Так, пара уже прилетела в Киев, но продолжает делится яркими фотовоспоминаниями.

Певица на странице в Instagram опубликовала снимок с мужем, на котором предстала в эффектном total white образе. На певице – микротоп, трендовые бермуды с завышенной линией талии и стильный кейп. Потап надел стильную шляпу, полосатую футболку и шорты в оттенке кэмел.

Потап и Настя Каменских показали стильный семейный подряд (фото: instagram.com/kamenskux)

"Семейный образ. Оцените от 1 до 10", - предложила певица. Поклонники искупали супругов в комплиментах.

Вау, какие вы молодцы в шикарной форме

Суперовые

Хорошенькие

Какие шикарные

Какая вы классная пара

Потап смахивает здесь на Брюса Уилиса

Очень гармоничная пара!

Также Настя ранее опубликовала фото в белоснежном бикини. Она расположилась на уютном мягком лежаке с подушками.

Напомним, что ранее Потап признался, как называет жену и показал совместное счастливое фото.