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А где шлемы? Горбунов похвасталася новым умением сыночка и обеспокоил поклонников

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 16:34
А где шлемы? Горбунов похвасталася новым умением сыночка и обеспокоил поклонников Юрий Горбунов и Катя Осадая с сыном Иваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Lite

Юрий Грбунов вскоре станет счастливым отцом во второй раз – Катя Осадчая ждет малыша. Ведущий недавно признавался, что мечтает о дочке, сейчас он бережет любимую как зеницу ока и всячески заботиться о ней. Пара недавно вернулась из Турции, где отдохнула на яхте с сыночком Иваном. Заботиливый папа старается как можно больше времени проводить с мальчиком.

На свежем фото в Instagram Юрий катается на закате с Иваном на велосипеде.

Мальчик довольно уверенно держиться на сидении, правда, не без папиной помощи. Юрий держит малыша за руку и помогает ему не отставать. Стоит отметит, что отец и сын даже похоже одеты – они вбрали сдержанную темную гамму.

Юрий и Иван едут по удобной аккуратной дорожке, находящейся на територии элитного закрытого поселка по Киевом, где живет звездная семья. Их сосед, а по совместительству крестный Ивана, Потап, частенько приходить в гости к мальчику с Настей Каменских, а зимой они даже устроили веселые катания на санках большой и дружной компанией.

А где шлемы? Горбунов похвасталася новым умением сыночка и обеспокоил поклонников

Юрий с сыном Иваном любят активный досуг (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Буксировка згідно вечірнього плану", - подписал снимок с сыном Юрий. К слову, отец и мальчик сняты со спины.

Поклонники одобрили активный досуг папы и сына, но сделали пару замечаний.

  • Какие молодцы. Особенно папа, заботиться о здоровье сына. Будьте осторожны на широкой дороге
  • Спорт Forever! А где ваши шлемы?
  • Молодцы
  • Как миленько
  • Красавцы, супер
  • Класс
  • Теперь еще и доцю

Напомним, что ранее Катя Осадчая вскружила голову внушительным декольте.

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