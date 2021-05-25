А где шлемы? Горбунов похвасталася новым умением сыночка и обеспокоил поклонников

Юрий Грбунов вскоре станет счастливым отцом во второй раз – Катя Осадчая ждет малыша. Ведущий недавно признавался, что мечтает о дочке, сейчас он бережет любимую как зеницу ока и всячески заботиться о ней. Пара недавно вернулась из Турции, где отдохнула на яхте с сыночком Иваном. Заботиливый папа старается как можно больше времени проводить с мальчиком.

На свежем фото в Instagram Юрий катается на закате с Иваном на велосипеде.

Мальчик довольно уверенно держиться на сидении, правда, не без папиной помощи. Юрий держит малыша за руку и помогает ему не отставать. Стоит отметит, что отец и сын даже похоже одеты – они вбрали сдержанную темную гамму.

Юрий и Иван едут по удобной аккуратной дорожке, находящейся на територии элитного закрытого поселка по Киевом, где живет звездная семья. Их сосед, а по совместительству крестный Ивана, Потап, частенько приходить в гости к мальчику с Настей Каменских, а зимой они даже устроили веселые катания на санках большой и дружной компанией.

Юрий с сыном Иваном любят активный досуг (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Буксировка згідно вечірнього плану", - подписал снимок с сыном Юрий. К слову, отец и мальчик сняты со спины.

Поклонники одобрили активный досуг папы и сына, но сделали пару замечаний.