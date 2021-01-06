Сходила на спорт: Светлана Лобода похвасталась обнаженным телом после занятий в зале

Светлана Лобода не скрывает, что для достижения тела мечты нужно над ним хорошенько поработать. Певица тренируется чуть ли не каждый день, а также ест полезную еду и не забывает о витаминах.

Как результат - в любом наряде певица выглядит просто отлично: от купальников до обтягивающих кожаных штанов.

Например, на днях певица заворожила фанатов своим новогодним аутфитом: белая шубка с удлиненными ворсом, блестящие брюки, серый, с блестками же, топ. А еще - стильная укладка с голливудском стиле и черные очки на пол-лица. Светлана выглядит не хуже голливудских красавиц.

Также хорошо выглядит Светлана и вовсе без одежды! Лобода запостила снимок, на котором она стоит в ультракоротком топе и бикини. Певица демонстрирует обнаженное подкачанное тело - к отдыху готова!

"Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы", - лаконично написала Лобода под горячим снимком.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, что Светлана Лобода личную жизнь не афиширует (например, поклонники певицы до сих пор не знают, от кого у Светланы младшая дочь Тильда). Но "похвастаться" дочурками Светлана любит.

Например, недавно Лобода показала фото, на котором она стоит с двумя своими крошками и нежно улыбается. Все одеты в белые наряды - настоящее женское царство.