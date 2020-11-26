Шопинг с малолетками: Оля Полякова устроила веселый девичник с дочками

Мама и девочки отправились развлекаться в центр Киева

Оля Полякова умеет веселиться и проводить время с толком. Она все успевает и имеет разносторонние интересы. За что бы ни взялась звезда – у нее получается на ура. Например, артистка прекрасно выглядит, отлично готовит, она прекрасная хозяйка, а еще мама-подружка для своих дочек – Маши и Алисы. Так, Оля показала в Instagram, как она коротает время со своими девочками.

Оля Полякова весь день провела с дочками – Машей и Алисой. Певица сначала отправилась с ними на шопинг в торговый центр. Конечно же, мама и девочки не ушли оттуда с пустыми руками и попутно устроили веселый фотосет.

"Уже и младшая одевается во взрослом магазине", – посетовала Оля, показав фото стильной Алисы в объемной куртке и забавной маске в виде мордочки львенка. Также девочка запечатлена с белым рюкзаком на фоне стеллажей отдела с игрушками.

Оля Полякова с дочками сходила на шопинг (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Затем Оля с Машей и Алисой отправили на Подол – кататься на колесе обозрения. Оказалось, что Алиса впервые на этом аттракционе и немного боится высоты. Но мама успокоила ее и посоветовала всем, кто еще не успел покататься, обязательно это сделать.

Оля с дочками повеселилась в центре Киева (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дома Оля устроила примерку обновок и показала задорное фото с дочкой Машей. На Оле – стильное худи с принтом из аниме и спортивные штаны. Мама и дочка показывают язык на камеру.

"Шопинг с малолетками. Он такой", – с юмором подписала кадр звезда.

Оля и Маша позировали в стильных обновках (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также Оля опубликовала счастливое фото со своими любимыми дочками. Маша сделала макияж с размашистыми длинными стрелками, а Алиса дурачиться на камеру. "Две. которые думают, что они Богини, и одна Алиса точно это знает", – подписала кадр певица.

Оля Полякова с дочками устроила девичник (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что ранее Оля Полякова осадила критиков, которые обрушились на нее из-за дерзкого фото.