В шортах и с полотенцем в руках: Катя Осадчая показала, как Горбунов снимает видео для TikTok

Катя Осадчая показала веселые кадры

Катя Осадчая любит радовать поклонников постами в своем аккаунте Instagtam. Ведущая с радостью делится и кадрами с работы, и семейными снимками, показывая, как они отдыхают с супругом Юрием Горбуновым и их сыном Иваном.

На этот раз Катя запостила в сторис коротенькие видео, как они с мужем веселятся, пока Юрий снимает контент для своего TikTok. Ведущий в шортах и с полотенцем в руках снимает какой-то "фокус-покус", а Катя наблюдает за всем этим с дивана рядом с "локацией".

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - с этой семьей не заскучаешь (фото: instagram.com/kosadcha/)

Катя повернула камеру и показала, как Юрий несколько раз переснимает заново свое будущее видео, "колдуя" над ним. Видимо, что-то в задумке ведущего идет не так – и он переснимает снова, в итоге супруги начинают смеяться.

"Семейство двух взрослых людей", - подытожила Осадчая.

По всей видимости, пара веселится дома. На видео оба, и Катя, и Юрий выглядят счастливыми и довольными, радуясь компании друг друга.

Напомним, недавно Осадчая и Горбунов побывали в уникальном месте на Киевщине: ловите идею, если нет возможности ехать в Европу.