Штамп имеет значение: Наталья Водянова растрогала сеть романтичным фото в объятиях мужа-миллиардера

Поклонники не могут нарадоваться

Наталья Водянова и Антуан Арно поженились совсем недавно – пара устроила тайную роспись в парижской мэрии. Правда, позже модель сама показала фото и видео с мероприятия. Теперь Водянова, уже в новом статусе жены, делится трогательными снимками с любимым мужем.

Несколько часов назад она показала уютное фото, на котором они удобно расположились на диване в своем доме. Наталья одета в длинное бордовое платье с рукавами-фонариками, а Антуан в классический костюм. Модель полулежит в объятиях мужа, а он смотрит на нее влюбленными глазами и буквально не может отвести взгляд. "Мистер и Миссис", – оставила Наталья подпись под романтичным семейным фото.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники пары не могли сдержать слов восторга от такого романтичного фото. Под постом Натальи появилось множество комментариев со словами любви и пожеланиями счастья. "Потрясающее фото! У вас в глазах такое спокойствие, Наташа! А у вашего мужа такая любовь", "Какое прекрасное домашнее фото", "А еще говорят, что штамп не имеет значения. Совсем другой уровень отношений, счастья", "Очень красивая пара! Будьте счастливы", "Потрясающая пара", "Красивые и счастливые", "Прекрасные, глаз не оторвать", "Антуан и Наташа, вы оба несете в себе божественную любовь, которая согревает сердца всего мира… Спасибо вам за любовь", – не могут выразить свой восторг фолловеры.

Пара наконец узаконила отношения (фото: instagram.com/natasupernova)

Антуан Арно, который редко использует свою страницу в сети Instagram, не стал в этот раз делиться фото со свадьбы. Хотя обычно свои редкие посты он посвящает именно Наталье. Один из последних сделан в день рождения Водяновой. Ради супруги он постарался подобрать редкие кадры из обычной жизни, дополнив их трогательными словами любви.