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Штаны забыла? Каменских взбудоражила сеть образом сексапильной домохозяйки

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 марта 2021 16:19
Штаны забыла? Каменских взбудоражила сеть образом сексапильной домохозяйки Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Украинская певица Настя Каменских, которая на днях выпустила яркий и дерзкий клип "Девочки рулят", часто показывает в сети свои будни и делится советами. Так, артистка продемонстрировала, как убирается дома на выходных.

Опубликованный в Instagram звезды снимок вызвал неоднозначную реакцию сети - поклонники принялись активно обсуждать наряд исполнительницы.

Настя предстала на фото в образе соблазнительной домохозяйки - на ней одна лишь розовая футболка оверсайз с надписью "grls rule", а также ботильоны с анималистическим принтом на высоком каблуке. Свои пышные кудри певица собрала в кокетливые пышные хвостики, а в руках она держит пылесос.

Кадр сделан в светлой кухне Каменских, а сама она стоит у стола, на котором можно увидеть живые цветы в вазах.

Штаны забыла? Каменских взбудоражила сеть образом сексапильной домохозяйки

Настя Каменских в секси образе показала, чем занимается на выходных (фото: instagram.com/kamenskux)

"Выходные - это часто самое насыщенное время. Когда хочется успеть все! И отдохнуть, и увидеться с близкими, и убраться в доме, и уделить время себе, и написать планы на неделю. И еще столько всего!" - поделилась артистка.

Фолловеры принялись обсуждать публикацию звезды и особенно ее наряд - некоторым он показался несколько неуместным для уборки.

  • Усе так! Тільки прибирання роблю не на каблуках
  • Готовит, убирает, стирает! И все на каблучках! Ну прям отчаянная домохозяйка!
  • На каблуках прибираєш?
  • Очень жизненно
  • Вы забавная
  • Штаны забыла?
  • Красавица, модная уборка
  • Без штанов, зато в ботинках
  • Настя, но на каблуках, КРАСИВО, но перебор
  • Повезло Потапу -- у него в доме сама Каменских убирает....
  • Именно так нужно одеваться для уборки в доме
  • Домохозяюшка

Напомним, что ранее Настя Каменских без косметики нарушила свою диету и показала, чем иногда позволяет себе полакомиться.

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