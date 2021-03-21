Штаны забыла? Каменских взбудоражила сеть образом сексапильной домохозяйки

Украинская певица Настя Каменских, которая на днях выпустила яркий и дерзкий клип "Девочки рулят" , часто показывает в сети свои будни и делится советами. Так, артистка продемонстрировала, как убирается дома на выходных.

Настя предстала на фото в образе соблазнительной домохозяйки - на ней одна лишь розовая футболка оверсайз с надписью "grls rule", а также ботильоны с анималистическим принтом на высоком каблуке. Свои пышные кудри певица собрала в кокетливые пышные хвостики, а в руках она держит пылесос.

Кадр сделан в светлой кухне Каменских, а сама она стоит у стола, на котором можно увидеть живые цветы в вазах.

Настя Каменских в секси образе показала, чем занимается на выходных (фото: instagram.com/kamenskux)

"Выходные - это часто самое насыщенное время. Когда хочется успеть все! И отдохнуть, и увидеться с близкими, и убраться в доме, и уделить время себе, и написать планы на неделю. И еще столько всего!" - поделилась артистка.

Фолловеры принялись обсуждать публикацию звезды и особенно ее наряд - некоторым он показался несколько неуместным для уборки.