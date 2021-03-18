Скачки длинноногих и белозубых: Тодоренко резко высказалась о проекте "Холостяк"
Регина Тодоренко приехала в родную Одессу, где встретилась с родными и прогулялась с мамой у моря. А еще ведущая решила поговорить с поклонниками о проекте "Холостяк" и поделиться своим мнение о реалити-шоу.
На странице в Instagram Тодоренко опубликовала портретное фото без макияжа и оставила пост под ним.
Регина призналась, что реалити вызывает у нее двоякие чувства.
"С одной стороны приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей, проверяют "копыта", "зубы", "хвост" и "гриву". Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны - красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы. А с третьей стороны - как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов "смотрин", кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь", - поделилась своими мыслями ведущая.
Регина показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Также она задалась вопросом, что это на самом деле - поиск любви или жажда пиара?
Подписчики Регины в своем большинстве пришли к выводу, что действо на экране больше похоже на пиар и поделились своими аргуметами и взглядами.
- Ну, это же шоу! Игра со стороны девушек и холостяка! Все туда идут за " чтоб заметили"
- Давайте на чистоту, не все туда пошли найти любовь. Даже главному герою это не нужно, я уверена
- Любовь это точно не на публику. Поэтому считаю, что там ради пиара чисто, потому что за счет таких проектов многие себя продвинули
- А вы думаете они туда идут за поисками счастья? Может в первых сезонах да, но не сейчас .... сейчас -для хайпа, для того что б завести более выгодные знакомства
К слову, украинский экс-холостяк Никита Добрынин стал ведущим российского проекта Холостяк, что вызвало шквал негодования в сети, и шоумену пришлось публично объясняться.
Напомним, что ранее Регина Тодоренко честно рассказала о своей неизлечимой болезни.