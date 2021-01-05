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Скандальная певица MARUV изменилась до неузнаваемости

Новина українською → Вторник 05 января 2021 09:33
Скандальная певица MARUV изменилась до неузнаваемости Певица MARUV кардинально сменила имидж (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Людмила Жукова

Скандальная и эпатажная украинская певица MARUV изменилась до неузнаваемости. Исполнительница опубликовала видео со своей репетиции, где предстала с новым цветом волос. Теперь Анна Корсун (настоящее имя певицы) стала блондинкой.

Звезда в своих Instagram-stories показала, что ее образ изменился. Теперь у нее светлый цвет волос и немного кудрявые волосы.

Скандальная певица MARUV изменилась до неузнаваемостиСкандальная певица MARUV изменилась до неузнаваемости

MARUV стала блондинкой (фото: instagram.com/maruvofficial)

Судя по геолокации украинская певица сейчас находится на гастролях в курортной Турции. Здесь она выступает со своей командой. В свободное время исполнительница купается в бассейне и радует своими горячими танцами.

Как мы ранее писали, соблазнительная Никитюк без белья сверкнула экстремальным декольте и вызвала зависть у MARUV.

Также мы сообщали, что украинская певица MARUV, известная своими скандальными выходками, решила пойти дальше. Анна Корсун радостно анонсировала съемки в новом клипе.

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