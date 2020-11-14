Скандальный участник "Холостячки" оправдался за историю с сыном: он привлек к делу адвоката

Назар обратился к адвокату и намерен обжаловать документ, лишающий его родительских прав

Во время четвертого выпуска шоу "Холостячка" зрители проекта могли наблюдать громкий скандал, который возник прямо на пресс-конференции Ксении Мишиной и нескольких участников, которых она взяла с собой. Так, внезапно выяснилось, что Назар Дзивульский, который демонстрировал любовь к сыну Платону на камеру, отказался от прав на него. Мужчина решил оправдаться в Instagram после выхода выпуска на экраны.

Экс-супруга Назара, Людмила, заявила, что он не принимал участия в жизни мальчика и даже официально отказался от отцовства, что подтверждал соотвествующий документ, который попал в руки Ксении. Также холостячка посмотрела обращение Людмилы. Женщина со слезами на глазах рассказала, что отец видел сына от силы 12 раз, и лишь месяц тому признался мальчику что он – его отец.

Попытки Назара оправдаться закончились провалом. Ксения даже пригрозила ему своими юристами, если он как-то обидит бывшую супругу после ее публичного признания. Мужчина покинул проект, не скрывая раздражения негодования.

На пост-шоу бывшая жена Назара со слезами рассказала, как ей тяжело было в одиночку поднимать сына.

Назар ушел из проекта после откровений бывшей жены (фото: instagram.com/nazzzarich)

"Мне шесть лет было очень тяжело. У меня мама умерла, когда Платоше было 1,8. Я просила его забрать сына, когда я маме похронную одежду покупала, он отказался. Мне было очень тяжело. Когда ребенок пошел в школу, он даже не спросил, как его успехи", - посетовала Людмила.

Назар решил внести ясность, обратившись к зрителям проекта со страницы в Instagram.

"Я скажу так – с меня не следует брать пример. Я не говорю, что я хороший отец. Я был, есть и буду. Настоящие хорошие люди подают пример, а не угнетают других. Я за свои поступки несу отвественность, я буду идти дальше и набираться больше сил и доказывать сам себе, что я могу это сделать", – заявил экс-участник "Холостячки".

Назар намерен обжаловать иск жены (фото: instagram.com/nazzzarich)

Кроме того, мужчина обратился к адвокату, который дал правовую оценку непростой ситуации. Свой поход к юристу-тезке Назару Ивановичу он снял на камеру.

"Мама сына Назара подала иск в суд касатель лишения его родительских прав. Оценив исковое заявление, считаю, что данный иск не подлежит удовлетворению, поскольку он безосновательный. При этом он не подтверждается никакими доказательствами", - заявил адвокат.

Юрист отметил, что он подал отзыв на исковое заявление, где содержится множество контраргументов. Например, Назар предоставил квитанции по оплате алиментов, которую осуществляет на регулярной основе.

Назар обратился к адвокату с просьбой разрешить непростую ситуацию (фото: instagram.com/nazzzarich)

"Истец надлежащим образом исполняет свои отцовские обязательства, он никогда от них не уклонялся старался в выходные, праздничные дни и свободное от работы время забирать сына, гулять с ним, посещать церковь. Подвожу итоги. Думаю, что суд придет к выводу, что данное исковое заявление подано не в интересах сына, а в интересах матери по отношению к Назару. Поскольку у нее, возможно, возникла какая-то неприязнь к нему", - заверил адвокат.

"Относитесь друг к другу с уважением. Отношусь к маме Платона с уважением. Моя история меня многому научила. Поэтому цените каждый день", – резюмировал экс-участник "Холостячки".

Назар сделал выводы из непростой истории с сыном (фото: instagram.com/nazzzarich)

Напомним, что ранее Ксения Мишина назвала залог мужского успеха у противоположного пола.