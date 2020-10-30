Скарлетт Йоханссон и Колин Джост тайно поженились: все подробности

Еще одна пара узаконила свои отношения

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост обручились еще в мае 2019-го года после двух лет знакомства. Впервые они объявили миру о своем романе, когда в декабре прошлого года Скарлетт уже в шестой раз принимала гостей на шоу Saturday Night Live. Во время своего вступительного монолога она сказала: "Я просто хочу сказать, что это место так много значит для меня. У меня здесь так много друзей, и я встретила здесь любовь всей своей жизни. С Рождеством"… Ранее в этом году Джост сопровождал Йоханссон на нескольких церемониях награждения за ее роли в фильмах "История брака" и "Кролик Джоджо".

Пара наконец узаконила отношения (фото: скриншот (фото: instagram.com/elleaus)

Как и многие помолвленные пары, Скарлетт и Колин были вынуждены отложить свадьбу из-за пандемии COVID-19. В июле Джост отметил в одном из интервью, что они хотят повременить. "Мы даже не знаем, что разрешено законом, верно? Еще не время собирать всех ваших пожилых родственников из группы риска в одну большую группу", - сказал он в интервью Entertainment Tonight .

Но, похоже, влюбленные устали ждать. В прошлые выходные они тайно связали себя узами брака на интимной церемонии. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте Meals on Wheels America. Примечательно, что ни Йоханссон, ни Джост, появившиеся на прошлых выходных в эпизоде Saturday Night Live Адель, не прокомментировали эту новость.

Новость появилавилась в аккаунте Meals on Wheels America(фото: instagram.com/mealsonwheelsamerica)

"Мы очень рады сообщить новость о том, что Скарлетт Йоханссон и Колин Йост поженились в выходные на интимной церемонии со своими ближайшими родственниками и возлюбленными в соответствии с мерами безопасности COVID-19, указанными CDC. Их свадебное желание - помочь изменить ситуацию к лучшему для уязвимых пожилых людей в это трудное время, поддержав @mealsonwheelsamerica. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в честь счастливой пары, щелкнув ссылку в нашей биографии ", - написала организация в Instagram.

Вместо фотографии молодоженов в Meals on Wheels было опубликовано изображение парома на Статен-Айленд с надписью "Jost Married".

Это первый брак для Колина (фото: instagram.com/colinjost)

Напомним, это первый брак Джоста и третий - для Йоханссон. Ранее она была замужем за Райаном Рейнольдсом (2008-2010) и Роменом Дориаком (2014-2017). От второго брака актриса воспитывает дочь Розу.

Напомним, ранее стало известно, что Гвен Стефани выходит замуж за своего возлюбленного после 5 лет отношений.