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Она сказала "да": 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона

Новина українською → Среда 28 октября 2020 17:31
Она сказала "да": 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона Гвен Стефани (фото: кадр из видео youtube.com/Gwen Stefani)
Автор: Lite

Радостную новость певица сообщила фанатам сама

Гвен Стефани устроила настоящий сюрприз поклонникам, сообщив, что выходит замуж. Стоит отметить, что данной новости они ждут уже около 5 лет - с начала отношений знаменитой певицы и кантри-музыканта. Пара познакомилась на съемках шоу The Voice, и между ними довольно быстро завязались отношения. Правда, оба переживали нелегкие времена. Гвен не так давно рассталась со своим мужем Гэвином Россдэйлом после 14 лет брака. А Блейк разводился с женой Мирандой Ламберт. Но постепенно новый роман вытеснил старые переживания.

Она сказала &quot;да&quot;: 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона

Певица поделилась радостной новостью (фото: instagram.com/gwenstefani)

Поскольку Гвен Стефани и Блейк Шелтон довольно быстро заслужили статус идеальной пары, их периодически атаковали вопросами о свадьбе. "Вы же понимаете, что мы встречаемся не просто так. Все это обязательно будет", - отвечали уклончиво звезды. И вот наконец долгожданное предложение сделано!

Радостную новость Гвен сообщила, запостив фото, где она демонстрирует кольцо. "Да, пожалуйста", - написал Стефани. Это же фото опубликовал и возлюбленный звезды. "Эй, Гвен Стефани, спасибо, что спасла для меня 2020-й... И на протяжении всей своей жизни... я буду любить тебя. Я услышал "Да"!", - подписал кадр 44-летний Шелтон.

Она сказала &quot;да&quot;: 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона

Гвен Стефани выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/gwenstefani)

Обоих музыкантов засыпали поздравлениями и пожеланиями. Фанаты не могут нарадоваться, что счастливой парой в шоу-бизнесе стало на одну больше.

Позже знаменитость, которая известна также своей вечно молодой внешностью и стройной фигурой, выложила свой новый образ. Звезда предстала в соблазнительном серебристом костюме и колготках сеточкой. Яркий образ ей создали для очередного эфира популярного телешоу The Voice.

Ранее на этой же программе Гвен появилась в наряде от украинского дизайнера.

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