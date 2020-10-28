Она сказала "да": 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона
Радостную новость певица сообщила фанатам сама
Гвен Стефани устроила настоящий сюрприз поклонникам, сообщив, что выходит замуж. Стоит отметить, что данной новости они ждут уже около 5 лет - с начала отношений знаменитой певицы и кантри-музыканта. Пара познакомилась на съемках шоу The Voice, и между ними довольно быстро завязались отношения. Правда, оба переживали нелегкие времена. Гвен не так давно рассталась со своим мужем Гэвином Россдэйлом после 14 лет брака. А Блейк разводился с женой Мирандой Ламберт. Но постепенно новый роман вытеснил старые переживания.
Певица поделилась радостной новостью (фото: instagram.com/gwenstefani)
Поскольку Гвен Стефани и Блейк Шелтон довольно быстро заслужили статус идеальной пары, их периодически атаковали вопросами о свадьбе. "Вы же понимаете, что мы встречаемся не просто так. Все это обязательно будет", - отвечали уклончиво звезды. И вот наконец долгожданное предложение сделано!
Радостную новость Гвен сообщила, запостив фото, где она демонстрирует кольцо. "Да, пожалуйста", - написал Стефани. Это же фото опубликовал и возлюбленный звезды. "Эй, Гвен Стефани, спасибо, что спасла для меня 2020-й... И на протяжении всей своей жизни... я буду любить тебя. Я услышал "Да"!", - подписал кадр 44-летний Шелтон.
Гвен Стефани выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/gwenstefani)
Обоих музыкантов засыпали поздравлениями и пожеланиями. Фанаты не могут нарадоваться, что счастливой парой в шоу-бизнесе стало на одну больше.
Позже знаменитость, которая известна также своей вечно молодой внешностью и стройной фигурой, выложила свой новый образ. Звезда предстала в соблазнительном серебристом костюме и колготках сеточкой. Яркий образ ей создали для очередного эфира популярного телешоу The Voice.
Ранее на этой же программе Гвен появилась в наряде от украинского дизайнера.