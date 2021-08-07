"Скажите, доктор": Потап заговорил об изменениях во внешности после милого селфи с Настей
Потап и Настя Каменских вместе с мамами и подругой семьи Анной Андрийчук отдыхают в Хорватии. Артисты призналась, что долго ждали совместный отпуск и теперь не могут нарадоваться тому, что проводят вместе беззаботное время среди курортных красот. Не обходится без множества фото и видео – Потап стойко откликается на просьбы жены снять ее в выгодном ракурсе, за что уже получил звание идеального мужа.
Так, на странице в Instagram Настя запостила расслабленное селфи с мужем.
На фото – певица задумчиво смотрит прямо в камеру, прикрыв рукой подбородок и перебросив роскошную копну волос на одну сторону. Потап разместился чуть поодаль – он спрятал глаза за солнечными очками и прильнул ближе к Насте, чтобы попасть в кадр.
Потап и Настя Каменских обратились к поклонникам с предложением (фото: instagram.com/kamenskux)
"Придумайте название к этой фотографии", - обратилась к поклонникам с заданием Настя. Первым отреагировал Потап. "Скажите, доктор, может мне уменьшить подбородок?" - предложил он свой вариант.
Комментаторы решили поупражняться в остроумии и завалили влюбленных комплиментами.
- Кот Базилио и лиса Алиса.... Очень красивые
- Когда жена заставила фоткаться
- Настя красивая, Потапчик - молодец!
- У Насти хороший вкус
- Какие же вы чудесные. Редкие юморные, лёгкие, но глубокие люди
- Растворясь в любви друг друга, смотрим мы на мир с слегка загадочной улыбкой
- Счастливы вместе
- Красивая пара
- "Настя, без меня сэлфи у тебя не будет"
- Настя задумалась... а Леша довольный
Напомним, что ранее Настя Каменских показала свекровь – маму Потапа Людмилу Анатольевну.