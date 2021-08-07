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"Скажите, доктор": Потап заговорил об изменениях во внешности после милого селфи с Настей

Новина українською →
Хорватия, Суббота 07 августа 2021 15:32
"Скажите, доктор": Потап заговорил об изменениях во внешности после милого селфи с Настей Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап и Настя Каменских вместе с мамами и подругой семьи Анной Андрийчук отдыхают в Хорватии. Артисты призналась, что долго ждали совместный отпуск и теперь не могут нарадоваться тому, что проводят вместе беззаботное время среди курортных красот. Не обходится без множества фото и видео – Потап стойко откликается на просьбы жены снять ее в выгодном ракурсе, за что уже получил звание идеального мужа.

Так, на странице в Instagram Настя запостила расслабленное селфи с мужем.

На фото – певица задумчиво смотрит прямо в камеру, прикрыв рукой подбородок и перебросив роскошную копну волос на одну сторону. Потап разместился чуть поодаль – он спрятал глаза за солнечными очками и прильнул ближе к Насте, чтобы попасть в кадр.

&quot;Скажите, доктор&quot;: Потап заговорил об изменениях во внешности после милого селфи с Настей

Потап и Настя Каменских обратились к поклонникам с предложением (фото: instagram.com/kamenskux)

"Придумайте название к этой фотографии", - обратилась к поклонникам с заданием Настя. Первым отреагировал Потап. "Скажите, доктор, может мне уменьшить подбородок?" - предложил он свой вариант.

Комментаторы решили поупражняться в остроумии и завалили влюбленных комплиментами.

  • Кот Базилио и лиса Алиса.... Очень красивые
  • Когда жена заставила фоткаться
  • Настя красивая, Потапчик - молодец!
  • У Насти хороший вкус
  • Какие же вы чудесные. Редкие юморные, лёгкие, но глубокие люди
  • Растворясь в любви друг друга, смотрим мы на мир с слегка загадочной улыбкой
  • Счастливы вместе
  • Красивая пара
  • "Настя, без меня сэлфи у тебя не будет"
  • Настя задумалась... а Леша довольный

Напомним, что ранее Настя Каменских показала свекровь – маму Потапа Людмилу Анатольевну.

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Настя Каменских Потап
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