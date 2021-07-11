Как в сказке: Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раю
Украинская певица Вера Брежнева, которая живет в Москве, очаровала поклонников новыми снимками из невероятно живописного места - лавандового поля.
Атмосферные фото в эффектном наряде артистка опубликовала в Instagram.
Вера позировала среди цветущих рядов лаванды в шелковом желтом платье в бельевом стиле с оголенными плечами. Стильный аутфит выгодно подчеркнул стройные формы и пышную грудь артистки. Волосы она оставила распущенными и она красиво спадали на плечи звезды.
Отметим, что снимки были сделаны на закате, что добавило им особой атмосферы и сказочности. Судя по геотегу, поле находится где-то в Италии.
"Ты такая золотая", - подписала кадры знаменитость на английском языке.
Вера Брежнева очаровала фотосессией среди лаванды (фото: instagram.com/ververa)
Брежнева также выложила видео, на котором она эффектно идет или бежит среди лаванды. Как отметила певица, его снял ее муж Константин Меладзе.
Поклонники пришли в восторг и искупали Веру в комплиментах в комментариях.
- Как же красиво! Какие цветы! Моя мечта
- Светлый человек
- Здесь Волшебно все
- Как красиво
- Фантастика
- Великолепна
- Прекрасная и солнечная
- Сотканная из солнца
- Какая красота невероятная, обалденная, завораживает и ослепляет лучами
- Вера будто соткана из золота, сверкает и манит. Волшебно
- Бесподобно красиво!
- Красивая Вера в красивом платье в прекрасном месте!!!
Напомним, ранее Вера Брежнева призналась, что она ест, чтобы выглядеть идеально.