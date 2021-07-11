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Как в сказке: Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раю

Новина українською →
Италия, Воскресенье 11 июля 2021 13:34
Как в сказке: Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раю Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет в Москве, очаровала поклонников новыми снимками из невероятно живописного места - лавандового поля.

Атмосферные фото в эффектном наряде артистка опубликовала в Instagram.

Вера позировала среди цветущих рядов лаванды в шелковом желтом платье в бельевом стиле с оголенными плечами. Стильный аутфит выгодно подчеркнул стройные формы и пышную грудь артистки. Волосы она оставила распущенными и она красиво спадали на плечи звезды.

Отметим, что снимки были сделаны на закате, что добавило им особой атмосферы и сказочности. Судя по геотегу, поле находится где-то в Италии.

"Ты такая золотая", - подписала кадры знаменитость на английском языке.

Как в сказке: Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раюКак в сказке: Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раю

Вера Брежнева очаровала фотосессией среди лаванды (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева также выложила видео, на котором она эффектно идет или бежит среди лаванды. Как отметила певица, его снял ее муж Константин Меладзе.

Поклонники пришли в восторг и искупали Веру в комплиментах в комментариях.

  • Как же красиво! Какие цветы! Моя мечта
  • Светлый человек
  • Здесь Волшебно все
  • Как красиво
  • Фантастика
  • Великолепна
  • Прекрасная и солнечная
  • Сотканная из солнца
  • Какая красота невероятная, обалденная, завораживает и ослепляет лучами
  • Вера будто соткана из золота, сверкает и манит. Волшебно
  • Бесподобно красиво!
  • Красивая Вера в красивом платье в прекрасном месте!!!

Напомним, ранее Вера Брежнева призналась, что она ест, чтобы выглядеть идеально.

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Вера Брежнева
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