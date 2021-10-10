Сказочная: Алина Гросу в роскошных свадебных нарядах озадачила планами на будущее

Алина Гросу долго не давала комментариев по поводу своего романа с российским актером и режиссером Романом Полянским, но счастливые и романтичные фото парочки говорили сами за себя. И вот, влюбленные, наконец-то, разговорилась, и заявили о своих чувствах во всеуслышание. Роман переехал вслед за избранницей в Украину и даже запел. А вот Алина решила помимо творческой жизни заняться еще и бизнесом – она всерьез задумалась об открытии салона свадебных нардов!

На странице в Instagram она покрасовалась в шикарных платьях для особого дня и решила посоветься с поклонниками.

"Дорогие мои, привет. Какое из этих платьев вам особенно по душе? Как вам идея, чтоб я открыла свой собственный салон свадебных платьев?А это платья из салона моей любимой тети", - написала под видео певица.

Кстати, родственница артистки держит салоны свадебных нарядов в Черновцах. Именно в платьях из магазина тети Алина выходила замуж за российского бизнесмена Александра Комкова (через полгода пара разошлась).

Алина примеряла шикарные платья с пышными юбками, корсетными лифами, соблазнительно подчеркивающими декольте, длинным шлейфом, один из нарядов был расшит аккуратными золотыми вензелями. Звезда собрала волосы с мелкими кудрями в пышную прическу и уложила сзади, открыв лицо и плечи.

Поклонники поддержали идею Алины организовать свой приятный во всех отношениях бизнес. А также оценили, как она смотрится в нарядах для самого счастливого дня в жизни невесты.