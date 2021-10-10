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Сказочная: Алина Гросу в роскошных свадебных нарядах озадачила планами на будущее

Новина українською →
Воскресенье 10 октября 2021 12:24
Сказочная: Алина Гросу в роскошных свадебных нарядах озадачила планами на будущее Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Ольвия Агаркова

Алина Гросу долго не давала комментариев по поводу своего романа с российским актером и режиссером Романом Полянским, но счастливые и романтичные фото парочки говорили сами за себя. И вот, влюбленные, наконец-то, разговорилась, и заявили о своих чувствах во всеуслышание. Роман переехал вслед за избранницей в Украину и даже запел. А вот Алина решила помимо творческой жизни заняться еще и бизнесом – она всерьез задумалась об открытии салона свадебных нардов!

На странице в Instagram она покрасовалась в шикарных платьях для особого дня и решила посоветься с поклонниками.

"Дорогие мои, привет. Какое из этих платьев вам особенно по душе? Как вам идея, чтоб я открыла свой собственный салон свадебных платьев?А это платья из салона моей любимой тети", - написала под видео певица.

Кстати, родственница артистки держит салоны свадебных нарядов в Черновцах. Именно в платьях из магазина тети Алина выходила замуж за российского бизнесмена Александра Комкова (через полгода пара разошлась).

Алина примеряла шикарные платья с пышными юбками, корсетными лифами, соблазнительно подчеркивающими декольте, длинным шлейфом, один из нарядов был расшит аккуратными золотыми вензелями. Звезда собрала волосы с мелкими кудрями в пышную прическу и уложила сзади, открыв лицо и плечи.

Поклонники поддержали идею Алины организовать свой приятный во всех отношениях бизнес. А также оценили, как она смотрится в нарядах для самого счастливого дня в жизни невесты.

  • Если это по душе, то почему бы и нет! Все платья очень красивые
  • Мне с золотой вышивкой очень понравилось. Алина, это хорошая идея
  • Все роскошные, но 2 по-особенному
  • Все очень красивые, 2 вариант в расшитый золотом - бомба!
  • Пора открывать салон
  • Первое не очень впечатлило; 2- великолепное, вы в нем как куколка Барби из детства; 3- в этом можно смело сниматься в фильме "Великолепный век"
  • Они все невероятные. Просто королевские
  • Золотое и первое просто шедевры
  • Сказочная
  • Все красивые, но 3 самое нежное

Напомним, что ранее Алина Гросу раскрыла правду о переменах во внешности.

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Алина Гросу
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