Сказочная принцесса: Наталья Водянова вышла в свет в пышном платье и драгоценностях

Наталья Водянова порадовала новым выходом в свет. В компании своей младшей сестры Кристины Кусакиной, которая часто навещает Водянову в Париже, модель и филантроп отправилась полюбоваться новой коллекцией Chaumet. Знаменитый ювелирный дом принял почетных гостий со всем радушием, как можно судить по сториз Натальи. Девушкам показали новинки и рассказали историю их создания. Сама Водянова постаралась также во всей красе продемонстрировать свой необычный образ, который получился по-настоящему сказочным.

Наталья и Кристина (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья Водянова надела пышное черное платье с рукавами-фонариками, V-образным вырезом и подолом из фатина. Дополнили лук черные легинсы, ботильоны на высоких каблуках, а также небольшая сумка, также черного цвета. Изюминкой аутфита стали украшения, которые отлично выделялись на фоне нейтрального наряда. Несколько подвесок на цепочках, а также браслет, серьги и кольца сделали лук роскошным.

Сестра Натальи выглядела в противовес ей просто. Девушка, которая учится на искусствоведа, предпочитает расслабленный "студенческий" стиль. Ее образ составили голубые джинсы, красный джемпер и ботинки. Единственное, что объединяло Кристину с ее знаменитой сестрой - пара цепочек с драгоценными подвесками. Девушки много говорили, смеялись и в целом отлично провели время. Напоследок они сделали несколько фото на память на фоне плаката с надписью "Сестринство", что символизировало их особую привязанность.

Ранее мы писали о том, что Наталья Водянова вышла на подиум в необычном наряде.