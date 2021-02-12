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Сказочно: Астафьева в "хищном" купальнике показала, где и как расслабляется

Новина українською → Буковель, Пятница 12 февраля 2021 22:57
Сказочно: Астафьева в "хищном" купальнике показала, где и как расслабляется Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астафьева решила не ехать в теплые страны, как ее коллеги, а осваивать украинские курорты, и выбрала для этих целый самый популярный – Буковель. Певица в последнее время радовала поклонников своими философскими постами и даже говорила о личном, а теперь решила показать рзбавить контент красочными фото.

Так, в Instagram она поделилась ярким фотоотчетом с отдыха.

Даша на славу отдохнула в Буковели и насладилась зимними пейзажами. Смелая певица вышла на мороз ради эффектных фото в одном вязанном спортивном костюме, а на голову надела теплый шерстяной платок лавандового цвета. На поясе у нее можно рассмотреть небольшую черную сумочку.

Особое внимание привлек снимок певицы в леопардовом купальнике. Даша без косметики с полотенцем на голове расположилась в "парилке" СПА. За панорамным окном можно увидеть лес и высокие деревья и снег.

"Эскапизм - мое новое хобби. Знакомство со страной, с теплыми ее уголками!" - призналась артистка. Она отметила, что коротала вечера за книгой у камина.

Сказочно: Астафьева в &quot;хищном&quot; купальнике показала, где и как расслабляется

Сказочно: Астафьева в &quot;хищном&quot; купальнике показала, где и как расслабляется

Сказочно: Астафьева в &quot;хищном&quot; купальнике показала, где и как расслабляется

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

В комментриях фаны одарили Дашу массой комплиментов.

  • Самая красивая девушка
  • Классные фотографии
  • Как можно быть красивой во всем! Ты чудо
  • Ох, Даша, как же Вам идет этот платочек!
  • Сказочно
  • Какая же ты красивая и зажигательная

Напомним, что ранее Даша Астафьева с обнаженной грудью сделала признание о своем увлечении.

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