ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сказочно красива: 63-летняя Шэрон Стоун в роскошном платье покорила Канны

Новина українською →
Канны, Четверг 15 июля 2021 20:22
Сказочно красива: 63-летняя Шэрон Стоун в роскошном платье покорила Канны Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: RBC.UA

Каннский кинофестиваль продолжает демонстрировать, как истосковались звезды по роскошным нарядам. Не так давно Белла Хадид просто покорила публику своим продуманным образом со смыслом. Новый фурор произвела голливудская звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун. Примечательно, что последний раз она посещала это светское мероприятие еще 7 лет назад.

Фото в своем луке она запостила в личном блоге.

Шэрон появилась на красной дорожке в голубом платье Dolce & Gabbana со спущенной линией плеч и пышной шифоновой юбкой, украшенной крупными цветами разных оттенков. Дополнили лук массивные серьги и кольцо в виде цветка из камней от Chopard.

Волосы Стоун взъерошили, уложив их в дерзкую укладку, а макияж выполнили в ярких тонах, подчеркнув совершенные черты лица. Стоит ли говорить, что появление Шэрон на премьере Ильдико Эньеди "История моей жены" вызвало шквал эмоций фанатов по всему миру. Образ звезды по праву считается одним из самых эффектных в этом году.

Сказочно красива: 63-летняя Шэрон Стоун в роскошном платье покорила КанныСказочно красива: 63-летняя Шэрон Стоун в роскошном платье покорила КанныСказочно красива: 63-летняя Шэрон Стоун в роскошном платье покорила КанныСказочно красива: 63-летняя Шэрон Стоун в роскошном платье покорила КанныШэрон Стоун на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/sharonstone)

Кстати, в этом году актриса прибыла на фестиваль не просто в качестве почетной гостьи. Она будет ведущей гала-ужина Американского фонда исследования СПИДа amfAR, который состоится 16 июля. Здесь по традиции проведут благотворительный аукцион, лоты которого - возможность провести время в компании звезд мировых масштабов.

Ранее в прессе обсуждали, что Шэрон закрутила необычный роман с 25-летним музыкантом.

Читайте LITE в Google News
Шэрон Стоун модель актриса
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, когда в Украине закончится жара: точная дата
Синоптики рассказали, когда в Украине закончится жара: точная дата