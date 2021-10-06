Сказочно красива: Анджелина Джоли в образе роскошной блондинки покорила сеть

Анджелина Джоли всегда была иконой красоты - безупречная внешность актрисы позволила сделать ей головокружительную карьеру в мире кино, играя героинь разного плана. И перевоплощения в сказочных персонажей ей особенно к лицу.

Поклонники Анджелины Джоли уже заждались ее новых работ, а потому с нетерпением ждут выхода "Вечных". Тем более что персонаж актрисы очень колоритный. В картине она предстанет в образе волшебницы-блондинки. Несколько часов назад Marvel представили новый трейлер фильма, где героиню Джоли, которую зовут Тена, можно хорошо разглядеть.

С длинными светлыми волосами, в соблазнительном наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру, Джоли просто свела сеть с ума. Многие пользователи отметили, что ждут фильм только ради новой роли Анджелины.