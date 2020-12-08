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Сказочно красива: принцесса София восхитила сеть безупречным образом на новом фото

Новина українською → Вторник 08 декабря 2020 15:32
Сказочно красива: принцесса София восхитила сеть безупречным образом на новом фото Принцесса София (фото: instagram.com/prinsparet)
Автор: Ольга Турчаникова

На днях Ее Королевское высочество принцесса София, герцогиня Вермландская, отметила свой день рождения. Супруга принца Карла Филиппа, которая также пострадала от коронавируса, отпраздновала свое 36-летие. По такому случаю было сделано новое портретное фото Софии. Снимок, автором которого выступил фотограф Виктор Эрикссон, опубликован на официальной странице шведской королевской семьи в Instagram.

Сказочно красива: принцесса София восхитила сеть безупречным образом на новом фотоНовое фото Софии (фото: instagram.com/kungahuset)

На новом фото прицесса София появилась в белой блузе оригинального кроя, с укороченными рукавами и необычным вырезом. Из украшений она выбрала крупные серьги, а также кольца. Образ жены Карла Филиппа дополнили изысканная укладка с подкрученными прядями, а также легкий макияж, который подчеркнул выразительные черты лица бывшей модели. Среди подписчиков портрет принцессы произвел фурор. Они присоединились к поздравлениям, а также отметили "сказочную" красоту Софии.

Сказочно красива: принцесса София восхитила сеть безупречным образом на новом фото

Карл Филипп и София с детьми (фото: instagram.com/prinsparet)

Напомним, судьба девушки действительно напоминает сказочный сюжет. София родилась в местечке Альвдален. В возрасте 20-ти лет она переехала жить в Стокгольм, где зарабатывала на жизнь официанткой и моделью. Примечательно, что до того как стать принцессой, София успела также сняться в достаточно откровенных фотосессиях для глянцевых изданий и принять участие в реалити-шоу Paradise Hotel. С принцем девушка познакомилась в ночном клубе, и после заключения брака переключилась на благотворительность и воспитание детей: 4-летнего Александра, а также 3-летнего Габриэля.

Напомним, Кейт Миддлтон накануне показала новый безупречный образ.

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