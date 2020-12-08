Сказочно красива: принцесса София восхитила сеть безупречным образом на новом фото
На днях Ее Королевское высочество принцесса София, герцогиня Вермландская, отметила свой день рождения. Супруга принца Карла Филиппа, которая также пострадала от коронавируса, отпраздновала свое 36-летие. По такому случаю было сделано новое портретное фото Софии. Снимок, автором которого выступил фотограф Виктор Эрикссон, опубликован на официальной странице шведской королевской семьи в Instagram.
Новое фото Софии (фото: instagram.com/kungahuset)
На новом фото прицесса София появилась в белой блузе оригинального кроя, с укороченными рукавами и необычным вырезом. Из украшений она выбрала крупные серьги, а также кольца. Образ жены Карла Филиппа дополнили изысканная укладка с подкрученными прядями, а также легкий макияж, который подчеркнул выразительные черты лица бывшей модели. Среди подписчиков портрет принцессы произвел фурор. Они присоединились к поздравлениям, а также отметили "сказочную" красоту Софии.
Карл Филипп и София с детьми (фото: instagram.com/prinsparet)
Напомним, судьба девушки действительно напоминает сказочный сюжет. София родилась в местечке Альвдален. В возрасте 20-ти лет она переехала жить в Стокгольм, где зарабатывала на жизнь официанткой и моделью. Примечательно, что до того как стать принцессой, София успела также сняться в достаточно откровенных фотосессиях для глянцевых изданий и принять участие в реалити-шоу Paradise Hotel. С принцем девушка познакомилась в ночном клубе, и после заключения брака переключилась на благотворительность и воспитание детей: 4-летнего Александра, а также 3-летнего Габриэля.
Напомним, Кейт Миддлтон накануне показала новый безупречный образ.