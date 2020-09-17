Сколько гордости! Ребрик удивила суммой первого гонорара и рассказала о знаковой покупке

Ведущая вспомнила, что купила за свой первый съемочный гонорар

Лилия Ребрик открыто и честно рассказывает о своих достижениях и восхождении к славе, мотивирует собственным примером. Она признается, что поддержка родных и близких, упорство и целеустремленность, а также ее старания и колоссальная трудоспособность помогли ведущей и актрисе сделать себе имя в украинском медиа-пространстве. Так, теледива вспомнила в новом посте своего Instagram-аккаунта о первом гонораре и рассекретила, куда потратила деньги.

Она подкрепила мощный мотивирующий текст-воспоминание эффектным фото. Лилия позирует в оригинальном черно-белом платье с необычным массивным украшением на шее.

Первый гонорар будущей телезвезды составлял 150 грн. Эти деньги ей принесли съемки в рекламе, а случилось это еще в студенческие годы.

Лилия Ребрик рассказала о первом в своей профессиональной жизни гонораре (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Найбільша сума в моєму житті і найдорожча - бо перша, зароблена власним трудом, коли відчуваєш цінність кожної копійочки! Я була студенткою і знялася у рекламі “Куяльника”. За сюжетом нас поливали водою і ми були мокрі наскрізь! За це і отримала свій перший гонорар. Я одразу ж зателефонувала додому і сказала батькам: “Гроші не висилайте, я отримала зарплату” Ох, скільки гордості, відчуття власної значущості було у цій фразі!" - вспоминает теледива.

Свой первый гонорар она потратила на покупку оранжевого трикотажного костюма. "Довгі роки він був для мене символом самостійності і нагадуванням про те, що всього потрібно досягати самій! Він був ціннішим за будь-які плаття, бо був першою самостійною покупкою", - поделилась Лилия.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик с мужем пошалили в бассейне в теплый сентябрьский день.

К слову, Лилия Рерик соблазнила эффектным фотосетом в кружевном белье.