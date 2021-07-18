Сколько любви и нежности! Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне
Лилия Ребрик и Андрей Дикий, которые называют себя дикой семейкой, давно стали примером любящей и счастливой пары для многих поклонников ведущей. Нежность, трепет и страсть не уходят из их отношений после длительного брака, а чувства лишь крепнут с годами. И лучшее доказательство этому – отношение теледивы и ее супруга-хореографа друг к другу, которое часто могут наблюдать подписчики Лилии в соцсети.
Так, ведущая и ее любимый мужчина показали в Instagram, как резвятся в бассейне рядом с загородным домом.
Лилия в белоснежном купальнике бандо веселится с мужем в воде – пара обнимается, танцует, Андрей целует смеющуюся счастливую жену, которая совершает изящные пируэты в бассейне. Внезапно начинается дождь, которому пара искренне радуется. Объятия сменяются поцелуями, Андрей кружит на руках счастливую Лилию.
"Хочу спеку, хочу дощ, хочу спеку під дощем", - озвучила свое желание ведущая, и оно тут же материализовалось.
Поклонники не смогли сдержать слов восторга и умиления.
- Какое удовольствие смотреть на вашу счастливую семью
- Сколько любви и нежности!
- Самая позитивная пара
- Вы - невероятные! Любви вам!
- Вы супер! Столько любви и жизни в вас
- Так здорово! От вас заряжаешься позитивом
- Кайфовые
- Боже, вы такая изящная семья, столько любви
- Видно, что любящая семья!
- Такие искренние эмоции
Напомним, что ранее Лилия Ребрик призналась в своей маленькой слабости и научила правильно лениться.