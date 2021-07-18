Сколько любви и нежности! Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне

Лилия Ребрик и Андрей Дикий, которые называют себя дикой семейкой, давно стали примером любящей и счастливой пары для многих поклонников ведущей. Нежность, трепет и страсть не уходят из их отношений после длительного брака, а чувства лишь крепнут с годами. И лучшее доказательство этому – отношение теледивы и ее супруга-хореографа друг к другу, которое часто могут наблюдать подписчики Лилии в соцсети.

Так, ведущая и ее любимый мужчина показали в Instagram , как резвятся в бассейне рядом с загородным домом.

Лилия в белоснежном купальнике бандо веселится с мужем в воде – пара обнимается, танцует, Андрей целует смеющуюся счастливую жену, которая совершает изящные пируэты в бассейне. Внезапно начинается дождь, которому пара искренне радуется. Объятия сменяются поцелуями, Андрей кружит на руках счастливую Лилию.

"Хочу спеку, хочу дощ, хочу спеку під дощем", - озвучила свое желание ведущая, и оно тут же материализовалось.

Поклонники не смогли сдержать слов восторга и умиления.