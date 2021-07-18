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Сколько любви и нежности! Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне

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Воскресенье 18 июля 2021 09:57
Сколько любви и нежности! Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Лилия Ребрик и Андрей Дикий, которые называют себя дикой семейкой, давно стали примером любящей и счастливой пары для многих поклонников ведущей. Нежность, трепет и страсть не уходят из их отношений после длительного брака, а чувства лишь крепнут с годами. И лучшее доказательство этому – отношение теледивы и ее супруга-хореографа друг к другу, которое часто могут наблюдать подписчики Лилии в соцсети.

Так, ведущая и ее любимый мужчина показали в Instagram, как резвятся в бассейне рядом с загородным домом.

Лилия в белоснежном купальнике бандо веселится с мужем в воде – пара обнимается, танцует, Андрей целует смеющуюся счастливую жену, которая совершает изящные пируэты в бассейне. Внезапно начинается дождь, которому пара искренне радуется. Объятия сменяются поцелуями, Андрей кружит на руках счастливую Лилию.

"Хочу спеку, хочу дощ, хочу спеку під дощем", - озвучила свое желание ведущая, и оно тут же материализовалось.

Поклонники не смогли сдержать слов восторга и умиления.

  • Какое удовольствие смотреть на вашу счастливую семью
  • Сколько любви и нежности!
  • Самая позитивная пара
  • Вы - невероятные! Любви вам!
  • Вы супер! Столько любви и жизни в вас
  • Так здорово! От вас заряжаешься позитивом
  • Кайфовые
  • Боже, вы такая изящная семья, столько любви
  • Видно, что любящая семья!
  • Такие искренние эмоции

Напомним, что ранее Лилия Ребрик призналась в своей маленькой слабости и научила правильно лениться.

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Лилия Ребрик
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