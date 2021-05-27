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Сколько ужасов натерпелся этот ребенок! Счастливая Астафьева рассекретила нового члена семьи

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Четверг 27 мая 2021 09:47
Сколько ужасов натерпелся этот ребенок! Счастливая Астафьева рассекретила нового члена семьи Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астафьева обладательница не только аппетитных форм, которые сводят с ума как мужчин, так и женщин-поклонниц артистки, но и доброго отзывчивого сердца. Певица очень любит животных. У нее две большие собаки породы акита-ину. Теперь же ее семья пополнилась еще одним четверолапым верным другом с непростой судьбой. Небольшой рыжий песик в прошлом жил в приюте, но теперь попал в заботливые руки.

Нового питомца счастливая певица показала в Instagram, держа на руках. Даша со стильной прической и укладкой запечатлена в сером длинном платье, подчеркнувшем ее фигуру

"Знакомьтесь, это Эллис, наша новая любимая лисичка. Малышка приехала к нам из родных краев. Землячка! Теперь маме и папе будет точно не скучно! И нам рядом. Я не буду рассказывать, сколько ужасов натерпелся этот ребенок... Но, все мы рады, что она жива и здорова и теперь уж точно будет счастлива!" - заверила артистка.

К слову, не все хвостатые члены семьи были рады новичку. Пушистые песики Чичико и Луна явно дали понять, что они пока не готовы подружиться с Элисс. Это хорошо видно на еще одном кадре, где звезда позирует со всеми тремя питомцами.

Сколько ужасов натерпелся этот ребенок! Счастливая Астафьева рассекретила нового члена семьи

Сколько ужасов натерпелся этот ребенок! Счастливая Астафьева рассекретила нового члена семьи

Даша показала нового члена семьи (фото: instagram.com/da_astafieva)

"На втором фото видно, что рады пополнению не все... Уверенна, это вопрос времени", - считает Даша.

Поклонники отметили не только красоту звезды, но и ее доброе сердце и пожелали рыжей малышке поскорее прижиться в новой семье.

Напомним, что ранее горячая Даша Астафьева в блузке-сетке с широким кожаным чокером завела сеть дерзким фотосетом.

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