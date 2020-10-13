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Сладкая парочка: 15-летняя дочь Поляковой без стеснения показала чувства с любимым

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 15:39
Сладкая парочка: 15-летняя дочь Поляковой без стеснения показала чувства с любимым Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша поделилась романтичными фото с бойфрендом

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша не скрывает свою личную жизнь – она встречается с молодым человеком по имени Андрей и переодически будоражит сеть общими фото с любимым. По словам Королевы ночи, парочка сошлась еще в период самоизоляции на карантине, весной. Сама же Суперблондинка пока не слишком серьезно относится к выбору дочери и считает, что это всего лишь юношеское увлечение, поэтому бойфренда Маши пока в потенциальные зяти не записывает. Так, юная красотка поделилась свежими кадрами с любимым, на которых пара демонстрирует чувства и романтику.

Девушка опубликовала на странице в Instagram селфи с Андреем, на котором тот крепко обнимает ее за талию, притянув к себе. Маша позирует в черном платье, облегающем ее фигуру, с трендовыми объемными рукавами-буфами.

Сладкая парочка: 15-летняя дочь Поляковой без стеснения показала чувства с любимым

Маша Полякова поделилась редким фото с возлюбленным (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики дочери Поляковой не смогли пройти мимо романтического снимка.

  • Самая сладкая и красивая парочка Twix. Будь всегда счастлива
  • Машенька, вы очень красивая пара
  • На свадьбу пригласишь
  • Очень красивые
  • Какие вы классные
  • Милые
  • Нереальные

В InstaStories Маша поделилась более романтичным кадром – в лучах солнечного света Андрей целует ее в щеку, а она прикрыла от нахлынувших чувств глаза.

Сладкая парочка: 15-летняя дочь Поляковой без стеснения показала чувства с любимым

Маша Полякова и ее парень не скрывают чувства (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что ранее Оля Полякова похвалила дочь Машу за ее таланты и поддержала в начинаниях.

Кстати, Оля Полякова призналась, что учила старшую дочь Машу целоваться.

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