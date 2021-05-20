Такие сладкие: Джамала показала подросших сыновей-красавцев
Украинская певица Джамала умилила поклонников новым фото с подросшими сыновьями, а также подняла важную для многих матерей тему.
Милым снимком с малышами, сделанным в гримерке, звезда поделилась в Instagram.
На фото Джамала сидит у большого зеркала, держа на руках младшего сыночка Селим-Гирая, которого она кормит творожком. Старший Эмир-Рахман сидит на столике под зеркалом, тоже с ложкой во рту.
Джамала поделилась милым фото с сыновьями из гримерки (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Артистка затронула тему детского питания и отметила, что особенно внимательно относится к рациону младшего ребенка, ведь ему нет еще и года. По словам исполнительницы, следует следить за наличием сахара в питании малышей.
"Я всегда сначала смотрю на состав продуктов, которые буду давать деткам. Особенно слежу за рационом Селима, ведь малышам до двух лет нужно ограничивать количество сахара. Этот коварный компонент часто прячется в детском питании. Но вот недавно появился новый творожок для "малят" без сахара. В составе только творог и фруктовый наполнитель. Я в восторге, ведь теперь могу не переживать за чистое питание Селима дома и на выездах", - поделилась звездная мама.
Фолловеры в комментариях умиляются милому фото и подросшим малышам.
- Второй сын - копия Дед
- Маленькому Гираю сегодня 11 месяцев!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!
- Селим бубочка. Эмирка такой уже взрослый, мамочки моииии. Солнышки
- Главное в питание - максимум пользы и минимум вреда
- Дети просто чудо!!!
- Классные мальчишки! И мама супер!
- Хорошенькие малыши
- Чудесные малыши! Будьте здоровы и счастливы
- Який дорослий хлопчик вже!
- Лапусіки
- маленькие артисты,супер
- Машалла... Такие сладкие!!!
Напомним, ранее похудевшая Джамала в прозрачной блузе восхитила сеть новой прической.