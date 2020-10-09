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Не все сладко: экс-участница Nikita поделилась откровениями о личной жизни Даши Астафьевой

Новина українською → Пятница 09 октября 2020 17:57
Не все сладко: экс-участница Nikita поделилась откровениями о личной жизни Даши Астафьевой Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Ольвия Агаркова

DJ NANA рассказала, почему считает экс-коллегу несчастным человеком

Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко (DJ NANA) покинула коллектив в 2016 году. Яркая брюнетка призналась, что поначалу очень сдружилась с Дашей Астафьевой – у нее даже случился первый поцелуй с горячей коллегой, но, по словам Наны, творческие амбиции перечеркнули хорошие личные отношения артисток. Она высказалась о том, как сейчас живет ее бывшая подруга и о чем она мечтает.

Так, интервью на YouTube-канале "Олицкая" Настя призналась, что считает Астафьеву несчастным человеком, которому не удалось до конца реализовать задуманное и свой потенциал.

"Мне кажется, что это несчастный человек. По причине ее недореализации. Когда ты ставишь заоблачные амбиции, а они не реализуются, тебя еще больше откидывает назад. Развалить коллектив, уйти в сольное плавание и расстаться с продюсером – не думаю, что она построила себе на этом счастье", - высказалась Настя.

Не все сладко: экс-участница Nikita поделилась откровениями о личной жизни Даши Астафьевой

Даша Астафьева и Аретм Ким мечтают о пополнении в семье (фото: instagram.com/da_astafieva)

Также она затронула тему личной жизни Даши и заявила, что сексапильная певица давно мечтает о пополнении в семье, но пока это ей не удается.

"Она еще до сих пор в отношениях с Артемом, но там тоже не очень все сладко. И все эти моменты, когда девушке за 35…" - рассуждает Анастасия, добавив, что Даша мечтала о ребенке с 25 лет.

"Если на протяжение десяти лет тебе Бог не дает ребенка, значит ты делаешь что-то не так", - отметила артистка.

Напомним, что ранее Даша Астафьева не на шутку завела сеть фото топлес в чулках на подвязках.

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