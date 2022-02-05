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Слаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого Валентина

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 15:16
Слаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого Валентина Ким Кардашьян для новой коллекции (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ко Дню святого Валентина большинство брендов готовит новые коллекции. Не упустила такой возможности и одна из самых успешных в мире бизнес-леди Ким Кардашьян.

Для своей марки Skims она выпустила капсулу, которая отвечает всем запросам самого романтичного праздника в году.

В коллекцию вошли пижамы, кроп-топы, классические модели нижнего белья, бра, боди, шорты, брюки и обтягивающие платья. В цветовой палитре преобладают сочные розовые и кукольные оттенки, а также песочный, молочный и классический черный.

Все вещи были сшиты в широкой размерной сетке, от XXS до 4XL. А в съемке приянли участие девушки разного типажа, оттенка кожи и комплекции. Причем фото были отретушированы по минимуму.

Слаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого Валентина

Слаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаСлаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого Валентина

Новая коллекция Ким Кардашьян (фото: instagram.com/SKIMS)

По традиции, сама Ким примерила пару комплектов: шелковые шорты с топом, а также трикотажный розовый кроп-топ с бикини.

Новые стили, новые цвета, новые способы сделать все возможное в самый сексуальный день года. Ограниченный выпуск сексуальных комплектов и роскошных мелочей, в которые можно влюбиться, созданных для всех ваших планов на нерабочее время, – пишут создатели, напоминая, что шелковые новинки "слаще конфет".

Слаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого Валентина

Слаще конфет: Ким Кардашьян представила коллекцию Skims ко Дню святого ВалентинаКим Кардашьян в новинках (фото: instagram.com/SKIMS)

Ранее мы писали, что Канье Уэст приехал поздравить Джулию Фокс с днем рождения и преподнес дорогой сюрприз.

Ранее мы упоминали, что Канье Уэст назвал роман Ким Кардашьян с молодым актером "фейком".

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