Слава Каминская в купальнике и пене соблазнительно позировала перед бывшим мужем

Экс-солистка НеАнгелов Слава Каминская недавно вернулась из Одессы, где она отдыхала с сыном Леонардом и дочкой Лаурой в компании бывшего мужа Эдгара Каминского. Все вместе они посетили аквапарк и вдоволь порезвились на пляже и в бассейне. Однако у певицы еще остались неопубликованные фото, которыми она решила поделиться с поклонниками.

Жаркие кадры в купальнике артистка выложила на своей странице в Instagram .

На снимках Слава предстала в слитном полосатом купальнике и солнцезащитных очках. Она соблазнительно позировала у бассейна и в воде, а на некоторых фото тело звезды покрыто белой пеной.

Как отметила сама Каминская, автором горячих кадров был ее экс-супруг Эдгар.

Слава Каминская показала откровенные фото в купальнике, которые сделал ее бывший супруг Эдгар (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я во Львове, а фото Одесские. Замечательный отдых. И ещё я первый раз стала воспринимать Одессу, как курортный город, кстати. Назад в прошлое, не совсем пошлое. Фото by Эдгар Каминский", - подписала снимки Слава.

Поклонники оценили сделанные Эдгаром фотографии и фигуру певицы, а некоторые выразили надежду, что пара сможет снова быть вместе.