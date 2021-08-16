Слава Каминская в купальнике и пене соблазнительно позировала перед бывшим мужем
Экс-солистка НеАнгелов Слава Каминская недавно вернулась из Одессы, где она отдыхала с сыном Леонардом и дочкой Лаурой в компании бывшего мужа Эдгара Каминского. Все вместе они посетили аквапарк и вдоволь порезвились на пляже и в бассейне. Однако у певицы еще остались неопубликованные фото, которыми она решила поделиться с поклонниками.
Жаркие кадры в купальнике артистка выложила на своей странице в Instagram.
На снимках Слава предстала в слитном полосатом купальнике и солнцезащитных очках. Она соблазнительно позировала у бассейна и в воде, а на некоторых фото тело звезды покрыто белой пеной.
Как отметила сама Каминская, автором горячих кадров был ее экс-супруг Эдгар.
Слава Каминская показала откровенные фото в купальнике, которые сделал ее бывший супруг Эдгар (фото: instagram.com/babaslavka)
"Я во Львове, а фото Одесские. Замечательный отдых. И ещё я первый раз стала воспринимать Одессу, как курортный город, кстати. Назад в прошлое, не совсем пошлое. Фото by Эдгар Каминский", - подписала снимки Слава.
Поклонники оценили сделанные Эдгаром фотографии и фигуру певицы, а некоторые выразили надежду, что пара сможет снова быть вместе.
- Шикарна Слава. Такі фото може робити тільки ТОЙ, що Вас не може забути!
- Класс, хороший фотограф
- Счастливая
- Мать, ты прекрасна
- Купальник - топ!
- Все круто на этих фото: женщина, купальник, очки, фигура
- Фото с любовью
- Шикарная
- Богиня Моря. Вау
- Шикарная семья!!! счастья вам!
- Слава, ты как всегда великолепна. А пара вы с Эдгаром от Бога. Жаль, что развелись..Может быть и сойдетесь снова..Жизнь такая штука, что всякое случается!
- И кто скажет, что у неё 2 прекрасных деток! фигура огонь
- Какая девочка очаровательная!
- Обалденная
Напомним, что ранее Эдгар Каминский рассказал, что его обижает в действиях бывшей супруги после развода и как складывается их дальнейшее общение.