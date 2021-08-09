Слава Каминская отдохнула в Одессе с экс-супругом и скрыла это: "аура загадочности"

Слава Каминская решила немного сменить обстановку и махнула из Киева с детьми Леонардом и Лаурой в курортную Одессу. Певица обожает интриговать поклонников, поэтому первое фото из Южной Пальмиры заставило их изрядно подумать, разгадав загадку загадочного мужчины рядом с певицей и ее дочерью и сыном.

Так, экс-"НеАнгел" поделилась в Instagram красочным кадром из бассейна и предусмотрительно закрыла лицо загадочного незнакомца рядом смайлом.

Певица восседает в купальнике на надувном фламинго, а вот Лаура и Леонард расположились на огромном надувном матрацев виде фазана. Рядом с ними можно заметить загорелого мужчину в шортах-плавках – его лицо скрыто.

"Смайлик решает", – написал кто-то из комментаторов. "Аура загадочности", - пояснила звезда.

Слава заинтриговала фото из бассейна (фото: instagram.com/babaslavka)

Особо внимательные поклонники сразу узнали экс-супруга Славы, Эдгара Каминского. Это оказалось правдой, ведь на его странице в фотоблоге в разделе "сторис" есть фото из этого же бассейна с сыном. "Начало семейного отдыха", - подписал он кадр с Лонардом.

Эдгар быстро раскрыл всю интригу экс-супруги (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Кто это папку спрятал

Как всегда загадочно сидит на фламинго, делая вид, что понятия не имеет что это за мужик и почему он в кадре затесался

Зачем же Эдгара спрятала

Снова интрига? А я знаю, кто за маской

Эдгар, он и со смайлом - Эдгар

Что-то мне подсказывает, что это Эдгар

Сама же певица успела сходить на концерт Басты, который выступал в одном из одесских ночных клубов в воскресенье, 8 августа. К слову его приезд в Украину вызвал широкий резонанс.

Для выхода в свет Слава предпочла броский аутфит – ярко-лимонный брючный костюм с пиджаком-оверсайз, белая футболка и сумка-бананка от YSL. Она предпочла нарочито небрежную прическу, убрав волосы назад и выпустив пару прядей на лицо. Слава дополнила свой вечерний образ очками круглой формы с желтыми стеклами – под цвет своего наряда.

Слава показала яркий образ для похода на концерт (фото: instagram.com/babaslavka)