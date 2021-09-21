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Слава Каминская похвасталась ярким образом на "острове пенсионеров"

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Мадейра, Португалия, Вторник 21 сентября 2021 12:26
Слава Каминская похвасталась ярким образом на "острове пенсионеров" Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась на отдых на португальский остров Мадейра. Там певица не только наслаждается живописными видами, но и не забывает о спорте и активной жизни, чтобы не набрать лишнего.

В своем Instagram артистка показала яркое фото на фоне эффектного пейзажа и поделилась своим впечатлением от острова.

Каминская позировала в сарафане в пол цвета фуксии, сверху она набросила белый пиджак с цветочным принтом. Свои рыжие волосы исполнительница оставила распущенными и задумчиво смотрит вдаль.

За ее спиной открывается красивый вид на океан, пальмы и местные дома.

Слава Каминская похвасталась ярким образом на &quot;острове пенсионеров&quot;

Слава Каминская показала отдых в Португалии (фото: instagram.com/babaslavka)

"Остров пенсионеров. Ну или мне так показалось", - отметила под снимком Слава.

Фолловеры певицы принялись делиться своим впечатлением в комментариях. Многие при этом согласились с мнением знаменитости о Мадейре.

  • Сентябрь - время стариков и миллионеров
  • Не показалось
  • Какая красивая обстановка вокруг
  • Тропиканочка Славочка
  • Красиво
  • Восхитительная растительность
  • Острів квітів, або мені так здалося
  • Не показалось, тоже уеду туда на пенсию
  • Ну ногу не нужно было выставлять!!! она все портит. Такая красотища и красавица!!!
  • Яркая красотка!
  • А песок там черный везде на пляжах. Остров прикольный, мне понравилось, вокруг океан.

Напомним, ранее Слава Каминская призналась в чувствах к бывшему мужу Эдгару и заявила, что все еще любит его, однако сейчас у нее новые отношения.

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Слава Каминская
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