Слава Каминская призналась в изменах и сделала заявление о личной жизни: тяжело скрывать

Слава Каминская после развод с пластичеким хирургом Эдгаром Каминским решила не посвящать больше общественность в личную жизн, но продолжает интриговать заявлениями и намеками , позволяя разрастаться фантазии фанов. Так, певица сознлась, что она изменяла своим партнерам, а также высказалась о новом романе.

Ведущий и артистка коснулись темы ее экс-супруга. Певица и ее бывший муж установили правила общения с дочкой и сыном. Леонард и Лаура две недели живут у Эдгара и его мамы Людмилы, а две – с артисткой. "Две недели мама устраивает личную жизнь, две – папа", - с юмором заявила она.

Слава отмечает, что могла бы простить измену и изменяла сама. Правда, уточнила, что при Эдгаре адюльтера у нее не было. Певица признается, что запрещает себе привязываться к мужчине.

Она уклончиво ответила на вопрос о личной жизни, но все же проговорилась о некоторых деталях.

Слава сделала ряд личных признаний

"Тяжело скрывать то, чего нет. Ухажеры есть. Свято место с бюстом пусто не бывает", - с юмором отреагировала Слава. Певица призналась, что имя ее нынешнего возлюбленного начинается на буку "К".

Она не скрывает, что хочет быть "офигенной сольной певицей". Аристка признается, что она не слишком хорошая хозяйка. Коронное блюдо – мясо по-французски с картошкой. Из бытовых дел больше всего не любит мыть посуду.