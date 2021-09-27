Слава Каминская раскрыла, спит ли в одном номере с экс-мужем во время совместного отпуска

Слава Каминская после развода с мужем Эдгаром смогла сохранить с ним хорошие отношения - ведь у них подрастают двое общих детей, сын и дочка. Папа регулярно видится с малышами, кроме того, бывшие супруги даже ездят вместе в отпуск.

Так, этим летом Слава и Эдгар вместе с детьми отдохнули в Одессе и даже делились в сети совместными фото. На игривый вопрос Кати Осадчей, живут ли они в одном номере во время таких поездок, Каминская ответила отрицательно. Однако, по словам артистки, многим не помешало бы брать с них пример.

"Мне бы хотелось, чтобы с меня и бывшего мужа брали пример те пары, которые не могут найти общий язык. Мы живем в разных номерах, потому что у каждого из нас есть своя личная жизнь. Мы завтракаем, обедаем вместе с детьми. Мне кажется, что в это время дети чувствуют, что у них есть и мама, и папа, что мы до сих пор семья. У них никогда не будет второй мамы и второго папы", - рассказала знаменитость.

Слава и Эдгар Каминские вместе ездят в отпуск и после развода (фото: instagram.com/babaslavka)

Также Слава поделилась, как же им удалось найти общий язык - ведь само расставание и развод прошли совсем не гладко. Оказывается, их мамы также враждовали и не общались. И только после того, как теща и свекровь помирились, Слава и Эдгар также смогли наладить отношения.

"Сначала было такое, что они не общались. Сейчас - Томочка, Людочка, все как я хотела. Перемирие пришло к нашим мамам, потом уже и мы стали общаться хорошо", - призналась певица.