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Слава Каминская с роскошным декольте удивила новой внешностью: "Мне идет?"

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 11:32
Слава Каминская с роскошным декольте удивила новой внешностью: "Мне идет?" Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Слава Каминская не перестает удивлять своих поклонников. После возвращения из ОАЭ, где певица отдохнула с сыном и дочкой, она уже успела засветиться в объятиях бывшего мужа и подогреть слухи об их возможном воссоединении. А на новом фото звезда предстала с изменившейся внешностью.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала эффектный снимок в ярком наряде.

Так, Слава позировала у зеркала в синем костюме, состоящем из украшенного блестками топа, а также атласного низа и пиджака, который она лишь набросила на плечи.

Откровенное декольте выгодно подчеркнуло пышный бюст звезды, а оголенный живот позволяет полюбоваться на ее тонкую талию.

Кроме того, в глаза бросаются изменения во внешности Каминской - она предстала с новой прической с челкой. Яркий макияж и серьги-висюльки завершают эффектный лук певицы.

Слава Каминская с роскошным декольте удивила новой внешностью: &quot;Мне идет?&quot;

Слава Каминская поразила изменениями во внешности (фото: instagram.com/babaslavka)

"Третья съёмка за день. Какой ваш любимый цвет? Мне идёт?" - подписала фото исполнительница.

Фолловеры поспешили заверить Славу, что и наряд и новая прическа ей очень к лицу.

  • Однозначно идёт! Шикарная!
  • Очень даже...очень необычно и креативно
  • Богиня!
  • Очень классно
  • Красотка при любом раскладе
  • Очень красивая
  • Как всегда великолепна
  • Славуся сладуся!
  • Думала Леся
  • Королевский синий
  • Да...Слава...такой цвет тебе очень даже к лицу
  • Вам очень круто с такой челкой, супер выглядите!
  • Вам очень идёт, нереально красивая
  • Шикарная!
  • Прическа идёт

Напомним, что ранее Слава Каминская дала свежее интервью для программы "Слава+" и рассказала свою версию конфликта с экс-коллегой по дуэту "НеАгелы" Викторией Смеюхой. Певица также ответила, действительно ли била бывшую сотрудницу.

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