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Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: "мама счастлива"

Новина українською →
Киев, Среда 01 сентября 2021 18:38
Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: "мама счастлива" Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Для Славы Каминской День знаний в этом году оказался очень волнительным – певица повела в первый класс сына Леонарда. Любознательный и целеустремленный мальчик очень похож на своего отца и бывшего супруга звезды Эдгара Каминского. К слову, папа также присутствовал на линейке и разделил волнительные моменты со своей семьей. Впрочем, в этом году среди звезд немало родителей первоклассников, и все они переживали не меньше, чем их малыши.

Слава запостила фото со школьной линейки на личной странице в Instagram.

На первом снимке певица позирует в обнимку с бывшим, а рядом стоят их замечательные малыши – первоклассник Леонард и малышка Лаура я стильном ярком брючном костюме цвета фуксии. Также с любимыми внуками позируют обе бабушки: мама Славы – Тамара и мама Эдгара – Людмила.

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава показала первый звонок сына-первоклассника (фото: instagram.com/babaslavka)

"Птичка в клетке. Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном спокойствии за успеваемость нашего не по годам умного сына, поэтому, в целом, мама счастлива. Хоть и было не по-детски волнительно, в последний раз я испытывала схожие чувства, когда мы вели детей в сад, а потом прятались в кустах, наблюдая. В общем, в добрый путь, наш прекрасный мальчик", - обратилась к первокласснику Леонарду его звездная мама.

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава поделилась трогательными моментами с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Эдгар также показал фото сына-школьника и доченьки, которая уже в следующем году догонит братика. На одном из снимков заботливый отец целует взволнованного первоклассника, отправляя его в добрый путь к новым знаниям.

"Первый класс. Лаура поздравляет Леонарда с новым этапом в его жизни. Эти фото искренне передают переживания и радость всей нашей семьи. Леонард, мы желаем тебе успехов в достижении новых целей. Ты наша гордость", - заверил сына гордый отец.

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: &quot;мама счастлива&quot;

Эдгар запечатлил на камеру самые трогательные момент на школьной линейке (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Звездные друзья счастливых взволнованных родителей поздравили их со знаковым событием в жизни семьи и оставили теплые слова и напутствия. Поклонники певицы также поделились своими впечатлениями от фото.

  • Какие вы классные
  • Красивая семья
  • Лаура сногшибательна в этом костюме
  • Восхитительные. Поздравления. Красивая пара, и очень красивые детки!
  • Какие прекрасные дети и родители
  • Какие Вы молодци! Счастливые родители=счастливые дети

Напомним, что ранее Слава Каминская с экс-супругом и детьми отдохнули в Одессе. Они порезвились в аквапарке и делились радостными кадрами в соцсетях.

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