Слава из НеАнгелов высказалась о личной жизни и экс-возлюбленной бывшего мужа

Певица ответила на вопросы поклонников

Слава Каминская из группы НеАнгелы нечасто отвечает на вопросы поклонников, поэтому они обожают интерактив в сторис Instagram, ведь у них копиться немало вопросов к звезде. а получить ответы из первых уст всегда приятно и познавательно. Так, артистка в день рождения дочери, 6 декабря, решила немного пообщаться с подписчиками.

Певица продолжает интриговать заявлениями о любимом мужчине, которого не хочет показывать и делиться подробностями о нем.

"У вас есть любимый мужчина?" - поинтересовался кто-то из поклонников. "Любимый и любящий. И, к счастью, это один и тот же мужчина", – призналась Слава.

Также она дала совет, как повысить самооценку после болезненного развода. "Неуверенность не приходит с разводом. Просто на этом этапе ваши давние страхи и комплексы сошлись в одной точке. Для начала, прекратите заниматься самокопанием и сместите центр внимания на вещи, которые вас по-настоящему вдохновляют", – посоветовала звезда.

Слава раскрыла и секрет своей стройности – он оказался весьма неординарным. "Свято верю, что мучное уходит в харизму, а не в бока. А если серьезно – правильный баланс съеденного и вытренированного", - написала певица.

Также она оригинально прокомментировала вопрос о бывшей возлюбленного своего экс-супруга Эдгара Каминского – Ольге Богатой. "Богатая твердит, что вы с ней дружите. Правда?". "Неправда. Я, как Робин Гуд, дружу только с бедными", – отшутилась артистка.

Напомним, что экс-супруг Славы Каминской, Эдгар озвучил истинные причины развода с ней.