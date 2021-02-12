Слава из НеАнгелов в белье показала результаты "жесткого ЗОЖа": просто пушка

Слава Каминская из группы НеАнгелы любит подразнить поклонников пикантными снимками, тем более певица – обладательница соблазнительных форм. Недавно она вернулась из отпуска на Мальдивах, где не смогла себе отказать в гастрономических удовольствиях , и сразу же принялась худеть. Артистка показала фото в белье и призналась, как сбрасывает лишнее.

На личной странице в Instagram она разместила пикантный кадр, на котором предстала в красно-черном белье и халате.

Слава сделала яркий макияж, подчеркнув выразительные глаза. Певица расположилась в кресла и смотрит прямо в объектив фотографа.

Она поделилась собственной действенной схемой похудения, обязательным пунктом которой были занятия на беговой дорожке.

"Кофе-брейки на Просекко приветствуются. П.с. поскольку я уже вторую неделю на жестком ЗОЖе, за меня тоже пригубите, не стесняйтесь", - попросила звезда.

Слава соблазнила формами в белье (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники звезды любовались ее соблазнительным фото и не забывали оставлять комплименты, сравнив Славу даже с Памелой Андерсон.