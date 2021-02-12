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Слава из НеАнгелов в белье показала результаты "жесткого ЗОЖа": просто пушка

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 10:38
Слава из НеАнгелов в белье показала результаты "жесткого ЗОЖа": просто пушка Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Каминская из группы НеАнгелы любит подразнить поклонников пикантными снимками, тем более певица – обладательница соблазнительных форм. Недавно она вернулась из отпуска на Мальдивах, где не смогла себе отказать в гастрономических удовольствиях, и сразу же принялась худеть. Артистка показала фото в белье и призналась, как сбрасывает лишнее.

На личной странице в Instagram она разместила пикантный кадр, на котором предстала в красно-черном белье и халате.

Слава сделала яркий макияж, подчеркнув выразительные глаза. Певица расположилась в кресла и смотрит прямо в объектив фотографа.

Она поделилась собственной действенной схемой похудения, обязательным пунктом которой были занятия на беговой дорожке.

"Кофе-брейки на Просекко приветствуются. П.с. поскольку я уже вторую неделю на жестком ЗОЖе, за меня тоже пригубите, не стесняйтесь", - попросила звезда.

Слава из НеАнгелов в белье показала результаты &quot;жесткого ЗОЖа&quot;: просто пушка

Слава соблазнила формами в белье (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники звезды любовались ее соблазнительным фото и не забывали оставлять комплименты, сравнив Славу даже с Памелой Андерсон.

  • Шикарная
  • Просто пушка
  • Шикарная фигура
  • Красотка
  • Соблазнительница
  • Хорошо выглядите
  • Так это же Памела Андерсон
  • Как всегда выглядишь на все 100
  • Красивенная

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов высказалась об обмане и разочаровании.

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